Сальвадор намерен вывести свои войска из Гаити, как только будут найдены четверо военнослужащих, пропавших после нападения вооруженной банды. Ради их спасения президент Найиб Букеле направил в страну более 2000 солдат. Однако власти Гаити заинтересованы в продолжении операции: сальвадорские военные уже участвуют в борьбе с преступными группировками, контролирующими значительную часть столицы.

Сальвадор готов вывести более 2000 военнослужащих из Гаити сразу после завершения операции по спасению четырех своих граждан, пропавших почти месяц назад. При этом власти Гаити хотели бы, чтобы иностранные войска остались и продолжили борьбу с вооруженными преступными группировками.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, об этом в понедельник, 16 ноября, заявил министр безопасности Сальвадора Густаво Вильяторо во время мероприятия в столице страны Сан-Сальвадоре.

«Если бы они нашлись завтра, то, как сказал президент Букеле, мы бы покинули Гаити», — подчеркнул министр.

Таким образом, официальной целью военной операции остается поиск пропавших военнослужащих, несмотря на то что сальвадорская армия уже участвует в более масштабных действиях против гаитянских банд.

Как исчезли четверо военнослужащих

Инцидент произошел 18 октября в районе Круа-де-Буке, неподалеку от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Четверо сальвадорских авиационных техников, входивших в состав международных Сил по подавлению банд (GSF), поддерживаемых ООН, возвращались на свою базу, когда их автомобиль попал в засаду. Вооруженные преступники открыли огонь и применили взрывчатку. Машина загорелась, военнослужащим удалось выбраться из нее, однако после этого связь с ними была потеряна.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что пропавшие оказались в руках преступных группировок, и объявил операцию по их спасению.

В конце октября Сальвадор направил на Гаити более 2000 военнослужащих. С тех пор поиски продолжаются, однако местонахождение четверых мужчин по-прежнему неизвестно.

Армия Сальвадора уже отбила у банд национальный стадион

Операция постепенно вышла за рамки поиска пропавших. Сальвадорские военнослужащие участвуют в совместных действиях против преступных группировок, контролирующих значительную часть Порт-о-Пренса. По сообщениям властей, при их участии удалось вернуть контроль над национальным стадионом Гаити, который ранее находился в руках банд. Кроме того, военные помогли разрушить дом одного из влиятельных лидеров преступной группировки.

Ранее Букеле допускал возможность расширения операции и фактически угрожал гаитянским бандам полномасштабной борьбой по образцу той, которую он ведет в собственной стране. Однако теперь правительство Сальвадора вновь подчеркивает, что главная задача развернутого контингента — спасение четырех пропавших военнослужащих.

Почему Гаити не хочет отпускать сальвадорских солдат

Министр безопасности Гаити Патрик Пелисье, присутствовавший на мероприятии в Сан-Сальвадоре, заявил, что его страна заинтересована в продлении пребывания сальвадорской армии. По его оценке, появление иностранных войск изменило ситуацию в противостоянии с преступными группировками и укрепило надежды жителей на восстановление безопасности.

Как сообщает Reuters, вооруженные банды контролируют более 80% столичного региона. С 2022 года связанное с конфликтом насилие унесло жизни более 22 тысяч человек.

Власти Гаити рассматривают возможность продолжения сотрудничества с Сальвадором и после завершения поисковой операции. При этом конкретные сроки пребывания иностранных войск и условия возможного продления миссии пока не определены.

Секретное соглашение вызывает вопросы

Найиб Букеле сообщил, что Сальвадор и Гаити заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Однако содержание документа публично не раскрывается.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала обнародовать соглашение и обеспечить соблюдение прав человека во время военных операций.

Дополнительные вопросы вызывает правовой статус сальвадорских военнослужащих. Хотя четверо пропавших входили в международные Силы по подавлению банд, большинство из более чем 2000 прибывших позднее сальвадорских военных, по информации ООН, действуют вне структуры этой миссии. Это означает, что необходимо отдельно определять порядок командования, полномочия и ответственность иностранных подразделений.

Букеле уже вел подобную борьбу в Сальвадоре

Президент Найиб Букеле получил международную известность благодаря жестким мерам против преступных группировок в собственной стране. В 2022 году он объявил масштабную кампанию по борьбе с бандами, после чего десятки тысяч подозреваемых были задержаны.

Уровень насильственной преступности в Сальвадоре существенно снизился, однако правозащитные организации неоднократно сообщали о произвольных задержаниях, жестоком обращении с заключенными и нарушениях права на справедливое судебное разбирательство.

Возможность переноса подобной модели на Гаити вызывает как интерес местных властей, так и опасения правозащитников. Пока же официальная позиция Сальвадора остается прежней: военные вернутся домой после спасения четырех пропавших сотрудников ВВС. Когда это произойдет, неизвестно.