Удары по Крымскому мосту 16 и 17 ноября стали завершающим этапом масштабной украинской операции, которая продолжалась несколько недель. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что перед атакой военные последовательно уничтожали российские системы ПВО, радары и средства радиоэлектронной борьбы. Для ударов по автомобильной и железнодорожной частям моста применялось различное вооружение, в том числе «Паляница», «Нептун», «Рута» и FP-5.

Атака на Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, стала результатом многоэтапной военной операции, продолжавшейся несколько недель. По словам президента Украины Владимира Зеленского, непосредственным ударам по переправе предшествовало уничтожение российских систем противовоздушной обороны и других военных объектов.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC, об этом Зеленский заявил во вторник, 17 ноября, в социальных сетях. Украинский президент назвал операцию беспрецедентной и сообщил, что ее разработали и координировали Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Семь этапов перед ударом по мосту

По словам Зеленского, удары по Крымскому мосту стали седьмым этапом операции, которая продолжалась несколько недель. На предыдущих этапах украинские военные последовательно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и другие определенные цели.

Эти действия были направлены на ослабление российской обороны перед ударом по главной цели операции.

Зеленский поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины, подразделения Сил обороны, разведывательные службы, министра обороны, главнокомандующего ВСУ, Генеральный штаб и производителей вооружений, участвовавших в подготовке и проведении операции.

Каким оружием Украина атаковала Крымский мост

Президент Украины сообщил, что на разных этапах операции применялось сразу несколько видов вооружений. Среди них он назвал «Довбуш», «Вендетта», Da Vinci, «Сичень», MICH-2000, «Рута», «Паляница», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламинго» и Р-360 «Нептун».

При этом для ударов по автомобильной и железнодорожной частям переправы использовались разные средства поражения. По словам Зеленского, автомобильную часть моста атаковали беспилотники «Паляница». По железнодорожной части удары нанесли ракеты «Нептун», беспилотники «Рута» и FP-5. Именно так украинский президент обозначил эти виды вооружения в своем заявлении.

Отдельно Зеленский отметил применение «Фламинго». По его словам, украинским военным удалось нанести высокоточный управляемый удар, причем связь с оружием сохранялась до последних секунд.

Сообщается об обрушении одной из арок моста

Крымский мост подвергся атакам 16 ноября и в ночь на 17 ноября, о чем уже сообщал BB.lv.

После повторного удара Министерство транспорта России сообщило о временном прекращении автомобильного и железнодорожного движения по переправе. Российские власти заявили, что специалисты оценивают полученные повреждения.

Тем временем российские и украинские Telegram-каналы распространили фотографии, на которых, предположительно, видны серьезные разрушения моста, включая обрушение одной из арочных конструкций и повреждение дорожного полотна.

На некоторых опубликованных изображениях видна лишь одна из двух арок переправы.

Однако официального подтверждения обрушения арки со стороны российского Министерства транспорта на момент первоначальных сообщений не поступало. Независимая проверка масштабов разрушений также остается затруднительной.

Повреждения могут быть серьезнее, чем при предыдущих атаках

Военный обозреватель BBC Илья Абишев считает, что последствия ударов 16 и 17 ноября выглядят значительно серьезнее повреждений, которые Крымский мост получил во время предыдущих атак. В октябре 2022 года взрыв повредил автомобильную часть переправы. В июле 2023 года мост вновь подвергся атаке, в результате которой были разрушены участки дорожного полотна. В июне 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о проведении подводной операции против опор моста.

Крымский мост имеет стратегическое значение для России, поскольку обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом, в том числе используется для военной логистики.

Остановка движения по переправе может осложнить транспортировку грузов, однако продолжительность ограничений будет зависеть от фактического состояния конструкций и сроков их восстановления.

Зеленский назвал операцию ответом на российские атаки

Президент Украины связал удары по Крымскому мосту с продолжающимися российскими атаками на украинскую инфраструктуру. По его словам, Украина неоднократно предлагала России шаги по деэскалации, однако Москва отвергала эти инициативы.

Зеленский напомнил, что российские войска продолжают ежедневно атаковать украинскую инфраструктуру, включая мосты в Запорожье, Днепре, Киеве и Одесской области.

«Мы восстанавливаем свою инфраструктуру. Но также напоминаем России, что война всегда возвращается туда, где она началась. Оборонный потенциал Украины высок и останется высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и жителей», — заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил украинских военных, разведывательные службы и производителей вооружений, участвовавших в операции.

Окончательный масштаб повреждений Крымского моста и сроки восстановления движения пока не установлены.