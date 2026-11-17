Прошлой весной литовские военные едва не открыли огонь по сверхлегкому самолету, который оказался в контролируемом воздушном пространстве. Об этом впервые публично рассказал командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас. Он признал, что радары не всегда способны отличить беспилотник от стаи птиц или небольшого самолета, а ошибка при применении оружия может привести к катастрофе.

Весной 2026 года в Литве едва не произошел серьезный инцидент с участием гражданского воздушного судна. Военные были близки к применению оружия по неопознанному объекту, однако в последний момент выяснилось, что это сверхлегкий самолет. До сих пор об этом случае публично не сообщалось.

Как передает агентство BNS, об инциденте во вторник, 17 ноября, рассказал командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас в эфире радио LRT. Он объяснил, почему даже современные системы наблюдения не всегда могут надежно определить, что именно находится в небе.

Военные были в шаге от открытия огня

По словам Вайкшнораса, весной произошло несколько случаев, о которых ранее широко не рассказывали. В одном из них военные практически подготовились к применению оружия, но выяснили, что объектом был небольшой сверхлегкий самолет.

«Мы уже были, так сказать, в шаге от пуска, но оказалось, что это был сверхлегкий самолет, который каким-то образом оказался в воздушном пространстве», — рассказал командующий.

Он не уточнил, где именно произошел инцидент, кому принадлежал самолет и почему он оказался в соответствующем районе.

После произошедшего литовские военные совместно с предприятием Oro navigacija, отвечающим за организацию воздушного движения, усовершенствовали процедуры быстрого ограничения полетов в определенных зонах. Цель изменений — снизить вероятность ситуаций, когда военные могут ошибочно принять гражданский летательный аппарат за опасную цель.

Почему радар может перепутать дрон со стаей птиц

Вайкшнорас признал, что полностью исключить ошибки при обнаружении воздушных объектов невозможно. По его словам, проблема связана с физическими особенностями радиолокации. Небольшие беспилотники, птицы и некоторые другие объекты могут создавать сигналы, которые непросто правильно интерпретировать.

«Это физика, и, вероятно, мы еще не раз будем ошибаться», — отметил командующий.

Поэтому одних радиолокационных данных недостаточно для принятия решения об уничтожении подозрительного объекта. Необходима визуальная идентификация — например, с помощью камер или истребителей, которые могут приблизиться к цели и установить, что именно обнаружено в воздухе.

Вайкшнорас считает, что сейчас подъем истребителей остается одним из наиболее гибких способов быстро проверить неопознанный объект в разных частях Литвы.

Почему нельзя просто сбивать все подозрительные объекты

Командующий подчеркнул, что в мирное время применение оружия требует особой осторожности. Прежде чем уничтожить воздушную цель, военные должны убедиться, что речь действительно идет об опасном объекте, а не о гражданском летательном аппарате. Например, в воздухе может оказаться человек на параплане, воздушном шаре или сверхлегком самолете, который отклонился от маршрута.

«Иначе вместо благого дела мы можем получить катастрофу», — предупредил Вайкшнорас.

По его оценке, наиболее быстрым и эффективным способом уничтожения беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство страны, сегодня остается применение ракеты с истребителя. Однако такой способ требует надежного определения цели.

Литва не может защитить все небо «железным куполом»

Глава литовской армии также призвал жителей реалистично оценивать возможности противовоздушной обороны. По его словам, создать систему, которая полностью перекрывала бы воздушное пространство всей страны и гарантировала уничтожение любого беспилотника, в ближайшее время невозможно.

«Мы не могли и вряд ли в ближайшее время сможем накрыть всю территорию Литвы железным куполом. На это требуются миллиарды», — заявил Вайкшнорас.

Он подчеркнул, что даже при развитии противовоздушной обороны будут сохраняться ситуации, когда военным необходимо проверять неопознанные объекты и принимать решения в условиях ограниченного времени.

Недавний инцидент с дроном из Беларуси

Заявление командующего прозвучало после происшествия в ночь на 11 ноября, когда в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси проник беспилотник. Из-за угрозы в части страны объявили воздушную тревогу.

Для перехвата объекта подняли истребители НАТО. Им удалось идентифицировать беспилотник, однако уничтожить его не получилось.

Как сообщалось ранее, одна из выпущенных ракет не достигла цели, а ее обломки обнаружили в Биржайском районе Литвы. Этот случай вновь привлек внимание к возможностям противовоздушной обороны и сложности перехвата небольших летательных аппаратов.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с военных баз в Литве и Эстонии.

По словам Вайкшнораса, безопасность воздушного пространства требует не только современных средств обнаружения и поражения целей, но и процедур, позволяющих избежать трагических ошибок.