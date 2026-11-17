Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют 19 ноября провести в Берлине переговоры с украинскими и европейскими чиновниками. Главные темы — гарантии безопасности для Украины и восстановление ее экономики после войны. В тот же день в Китае запланирована встреча Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. По данным Axios, Вашингтон рассматривает оба мероприятия как части согласованных дипломатических усилий.

В четверг, 19 ноября, американские представители намерены провести в Берлине переговоры с украинскими и европейскими чиновниками о будущем Украины после окончания войны. Одновременно президент США Дональд Трамп планирует встретиться в Китае с руководителями России и Китая.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду» и американское издание Axios, в переговорах в Берлине примут участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Информацию о подготовке встречи Axios получил от представителя правительства США.

Какие гарантии безопасности обсуждают для Украины

Главная задача переговоров в Берлине — разработка гарантий безопасности, которые должны предотвратить новые российские нападения на Украину после возможного завершения войны. Второй темой станет восстановление украинской экономики.

По словам американского чиновника, представители администрации Трампа постоянно поддерживают контакты с украинскими и европейскими партнерами, одновременно продолжая переговоры с российской стороной. При этом конкретные предложения по гарантиям безопасности и финансированию восстановления Украины пока не раскрываются.

Не сообщается также, кто именно будет представлять Украину и европейские страны на предстоящей встрече.

США одновременно ведут переговоры с Россией

Подготовка берлинской встречи происходит на фоне попыток Вашингтона выработать более широкую схему урегулирования войны. На прошлой неделе Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Американские представители призвали Россию представить свое видение будущей системы безопасности в Европе.

Речь идет о возможных договоренностях, которые должны не только сопровождать завершение войны в Украине, но и снизить риск новых конфликтов между Россией и европейскими странами.

Как ранее сообщал Axios, Вашингтон также добивается участия европейских представителей в дальнейших переговорах с Россией.

Однако вопрос об их непосредственном участии остается открытым. По информации издания, американская сторона утверждает, что Москва согласилась на такую возможность, тогда как помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что соответствующая договоренность не достигнута.

Это один из вопросов, которые предстоит решить в ходе дальнейших дипломатических контактов.

В тот же день Трамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином

На четверг, 19 ноября, также запланирована трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Переговоры должны состояться в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее представители Белого дома называли среди основных тем переговоров сокращение ядерных вооружений и международную безопасность. При этом 16 ноября Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным и Си также войну России против Украины.

По словам источника Axios, встречи в Берлине и Китае рассматриваются американской администрацией как согласованные дипломатические мероприятия.

Таким образом, Вашингтон одновременно намерен обсуждать с Украиной и европейскими партнерами будущие гарантии безопасности, а с руководителями России и Китая — более широкий круг международных вопросов, включая войну в Украине.

Пока речь идет о запланированных встречах. О конкретных договоренностях или согласованных условиях прекращения войны не сообщается.