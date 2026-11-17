Менее чем за неделю США пережили целую серию поломок в системах, работающих в стратегически важных областях. Последним случаем стал сбой в сети с высоким уровнем секретности, которую Агентство национальной безопасности (АНБ) использует для внутренней связи, сообщает CNN со ссылкой на шестерых человек, знакомых с ситуацией.

Пока агентство пытается оценить масштабы проблемы, оно ввело режим поэтапного выхода персонала на работу. NSA Net позволяет сотрудникам обмениваться секретной информацией внутри агентства. По словам источников CNN, никаких признаков кибератаки на данный момент не выявлено.

Как рассказали действующий и бывший чиновники, в АНБ и правительстве в целом действует многоуровневая система резервирования и запасных сетей, которые могут использоваться для безопасной связи с президентом США. Поэтому сбой в работе NSA Net не повлияет на способность агентства передавать Дональду Трампу срочную разведывательную информацию.

В рамках своего азиатского турне он сейчас находится на Филиппинах, а в затем отправится в Китай, где в четверг запланирована его встреча с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

Сбой в АНБ стал последним в целой череде поломок. В понедельник американские пользователи не могли пользоваться приложениями и онлайн‑порталам ряда крупных банков, включая Bank of America и JPMorgan Chase. Какое-то время было недоступно популярное приложение для денежных переводов Zelle. JPMorgan Chase сообщил, что «столкнулся с временной проблемой, связанной с программной ошибкой в локальных аппаратных системах».

В прошлую пятницу Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на вылеты для всех находившихся на земле самолетов. Как затем выяснилось, причиной масштабного сбоя в системе управления воздушным движением мог стать роутер, замененный в ходе ее модернизации. В результате было задержано или отменено около 11 тысяч рейсов.

А вечером в четверг в США и утром в пятницу в Азии и Европе наблюдался сбой в работе нескольких сервисов Microsoft, таких как Outlook, Teams, Copilot, OneDrive. Он затронул пользователей в 74 странах и стал одним из крупнейших в истории компании – она не могла с ним справиться более 12 часов.

Во всех случаях пострадавшие организации заявляли, что проблемы не были вызваны кибератаками.