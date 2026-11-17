Папа римский Лев XIV во время визита в Перу совершил необычное воздушное путешествие. Понтифик поднялся в небо на военном вертолёте Ми-17 и даже занял место в кабине между двумя пилотами. Кадры, опубликованные Военно-воздушными силами Перу, быстро распространились в социальных сетях.

Как сообщает Reuters, необычный полёт состоялся в субботу, 14 ноября, во время поездки главы Католической церкви по северной части Перу.

Для передвижения между городом Чиклайо и населённым пунктом Санта-Крус-де-Сукчабамба в горном регионе Кахамарка был предоставлен вертолёт Ми-17 Военно-воздушных сил Перу.

Папа римский занял место между пилотами

Путешествие продолжалось около 45 минут в одну сторону. Вертолёт поднялся с авиабазы имени Педро Руиса Гальо в Чиклайо и направился в Анды.

Во время полёта Лев XIV не ограничился пребыванием в пассажирском салоне. Он прошёл в кабину пилотов, устроился между двумя военнослужащими, надел авиационные наушники и стал наблюдать за работой экипажа.

На опубликованных кадрах понтифик улыбается, смотрит в окна, общается с пилотами и с интересом рассматривает приборы.

В перуанских СМИ вертолёт уже получил неофициальное прозвище «папакоптер».

Ради чего понтифик отправился в горы

Полёт был частью апостольского визита Льва XIV в Перу.

В Санта-Крус-де-Сукчабамба папа римский провёл мессу под открытым небом, на которую, по данным Ватикана, собрались более 20 тысяч верующих.

Согласно официальному расписанию Святого престола, богослужение началось в 11:06 по местному времени.

После завершения церемонии понтифик вновь воспользовался военным вертолётом и вернулся в Чиклайо, где приземлился около 13:30.

Военные назвали полёт незабываемым

Фотографии и видеозаписи необычного путешествия опубликовали сами Военно-воздушные силы Перу.

В официальном сообщении военные рассказали, что после возвращения в Чиклайо Лев XIV лично поприветствовал членов экипажей и поблагодарил их за сопровождение.

«С сердцами, полными радости, мы доставили Его Святейшество Льва XIV обратно в Чиклайо», — говорится в сообщении перуанских ВВС.

Военнослужащие назвали встречу с понтификом незабываемым событием и поблагодарили его за возможность сопровождать в этом путешествии.

Видео вызвало оживлённую реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи даже сравнили кадры с папой римским в кабине военного вертолёта со сценами из знаменитого фильма «Лучший стрелок» (Top Gun) с Томом Крузом.

Почему Перу занимает особое место в жизни Льва XIV

Для нынешнего главы Католической церкви Перу — не просто очередная страна в программе зарубежных поездок.

Роберт Фрэнсис Превост, ставший папой римским Львом XIV, родился в США, однако около 20 лет своей жизни посвятил миссионерской и церковной деятельности в Перу.

С 2015 по 2023 год он занимал пост епископа Чиклайо. Понтифик также имеет перуанское гражданство.

В годы служения ему приходилось посещать труднодоступные горные приходы, куда не всегда можно было добраться по обычным дорогам.

Поэтому нынешнее путешествие на военном вертолёте стало своеобразным возвращением в знакомые места — только теперь уже в статусе главы Католической церкви.