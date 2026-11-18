Президент Украины Зеленский заявил, что для удара по Крымскому мосту использовались исключительно украинские ракеты и беспилотники. По его словам, операция показала эффективность собственных военных технологий страны.

Стратегически важный для России Крымский мост удалось частично разрушить исключительно с помощью оружия собственного производства, заявил президент Украины. Использованные для этого беспилотники и крылатые ракеты показали высокую точность попаданий и доказали свою эффективность, написал Владимир Зеленский поздно вечером во вторник, 17 ноября, на платформе X. "Все это - оружие украинского производства", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, в разработке технологий для оборонного сектора Украина сейчас входит в тройку ведущих стран мира. "В Европе, на мой взгляд, мы номер один", - сказал он. Зеленский также заявил, что технологии и предприятия страны успешно развиваются. "Мы отреагировали на российские атаки и будем продолжать это делать. Мы не должны отступать перед русскими", - указал он.

"Символический жест"

Ранее аналогичную версию событий представил в интервью британскому изданию The Times участвовавший в операции украинский офицер. Он подчеркнул, что, атака ВСУ на Крымский мост проводилась без использования спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield.

"Американцы пытались парализовать нашу связь для проведения подобных операций, но эта миссия доказала, что мы можем разработать собственные средства связи для ретрансляции радиосигналов. Впервые мы использовали все беспилотники для передачи видеосигналов ракетам, чтобы они могли поражать точные точки на мосту. Мы показали, что можем проводить такие операции без Starlink", - рассказал собеседник издания.

Он добавил, что операция была задумана как символический жест перед встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Китае. "Мы планировали это как символический жест перед встречей Трампа, Путина и Си, чтобы показать, что Путин слаб", - пояснил офицер.

Престижный проект Путина

ВСУ в результате массированной воздушной атаки в ночь на 17 ноября частично разрушили Крымский мост, соединяющий российскую материковую часть с аннексированным украинским полуостровом. Для Украины это один из наиболее значимых успехов в продолжающейся почти пять лет в оборонительной войне против российских агрессоров.

Мост через Керченский пролив считается престижным проектом президента России Владимира Путина. Его протяженность составляет 19 км. Он стал первой постоянной транспортной связью между российской материковой частью и аннексированным Крымом.

По этому мосту Россия снабжала свои войска в Крыму и на оккупированных территориях юга Украины. Кроме того, сотни тысяч российских туристов добирались по нему на автомобилях или поездах до побережья Крыма.