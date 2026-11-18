Жители приграничных районов Эстонии опасаются, что после закрытия погранпереходов с Россией поездки к пожилым родителям, детям и другим родственникам превратятся в дорогостоящее путешествие через третьи страны. Для некоторых семей личные встречи могут стать практически невозможными.

Как пишет Rus.Postimees, власти Эстонии планируют с 1 декабря закрыть автомобильные и пешеходные погранпереходы в Нарве, Койдуле и Лухамаа. Продолжительность ограничений и возможные исключения пока не определены.

Решение объясняют угрозами безопасности после попытки диверсии против оборонного предприятия Threod Systems. По оценке эстонской Полиции безопасности (КаПо), за нападением стояла российская военная разведка. Министр внутренних дел Игорь Таро признал, что подозреваемые прибыли через Латвию, однако подчеркнул необходимость учитывать более широкие риски.

Для жителей приграничья главная проблема — не политика, а судьба близких, оставшихся по другую сторону границы.

Жительница Нарвы Ирина регулярно навещает в России почти 80-летнюю мать с инвалидностью. Женщина перенесла несколько операций, с трудом передвигается и нуждается в постоянной помощи. До сих пор дочь вместе с мужем могла по очереди ухаживать за ней.

«Теперь, через другие границы, поездки к ней я просто не потяну по деньгам и времени», — признаётся Ирина.

Похожая ситуация у Светланы, чьей матери скоро исполнится 88 лет. Пожилая женщина живёт одна в Кингисеппском районе. Дочь привозила ей продукты и помогала по хозяйству. Теперь Светлана рассматривает возможность поездок через Турцию или Грузию, но сомневается, что сможет позволить себе такие расходы.

Ещё один житель Эстонии, Сергей, опасается потерять привычную возможность встречаться с 14-летним сыном, который живёт в России. Раньше подросток самостоятельно приезжал к отцу. Теперь семье, вероятно, придётся организовывать встречи в Армении, Грузии или Турции либо искать сложные маршруты с пересадками.

Особенно болезненно новость восприняли пенсионеры. Жительница Нарвы Анна надеялась хотя бы раз в год навещать сестру в России. По её словам, многие жители приграничных районов имеют родственников в Ивангороде и Кингисеппе, а некоторые — дачи по другую сторону границы.

У студента магистратуры из Тарту Кирилла закрытие переходов совпало с давно запланированным приездом матери. Она недавно получила визу, а семья уже приобрела авиабилеты до Пскова. Теперь молодой человек ищет варианты перелёта через Турцию.

Жительница Нарвы Карина опасается, что из-за новых ограничений не сможет увидеть мать несколько лет, а её ребёнок лишится возможности общаться с родственниками.

«Подобные ограничения в первую очередь затрагивают обычных мирных граждан. Они бьют по людям, у которых по ту сторону границы остались семьи, пожилые родители, бабушки и дедушки», — считает она.

При этом собеседники издания по-разному оценивают решение властей. Некоторые признают существование угроз безопасности, но сомневаются, что закрытие переходов существенно снизит риски диверсий.

Пока окончательные условия ограничений неизвестны, жители Эстонии пытаются просчитать альтернативные маршруты и расходы. Для одних это означает более дорогие и редкие поездки, для других — угрозу на неопределённое время потерять возможность лично помогать самым близким людям.