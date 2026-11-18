В США 48-летнего пакистанского бизнесмена Асифа Мерчанта приговорили к 27 годам лишения свободы за подготовку покушения на Дональда Трампа. По версии обвинения, мужчина пытался организовать убийство американского политика в 2024 году, когда тот участвовал в президентской гонке.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, потенциальными целями предполагаемого заговора также были тогдашний президент США Джо Байден и бывший американский постпред при ООН Никки Хейли.

Следствие считает, что покушение готовилось в качестве мести за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате американского авиаудара в январе 2020 года, во время первого президентского срока Трампа.

По данным прокуратуры, Мерчант изучал места проведения предвыборных мероприятий Трампа и пытался нанять киллеров. Он даже передал им деньги, однако предполагаемые исполнители оказались агентами ФБР, работавшими под прикрытием.

12 июля 2024 года подозреваемого задержали в Техасе.

Сам Мерчант утверждал, что действовал по указанию Корпуса стражей исламской революции Ирана. По его словам, он выполнял требования иранской стороны, поскольку опасался за безопасность родственников, проживающих в этой стране.

Известно, что бизнесмен регулярно посещал США по рабочим вопросам. Ранее он работал в пакистанских банках, а затем занимался торговлей автомобилями и бананами. Кроме того, Мерчант неоднократно ездил в Иран для посещения родственников и участия в шиитских религиозных паломничествах.