Государственный контролер Ирена Сягаловичене предупреждает, что нынешняя система обороны не успевает удовлетворять потребности армии, что создает риск срыва планов по созданию дивизии к 2030 году.

Об этом она заявила в среду в парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне, представив закрытую часть аудита закупок вооружений и военной техники.

«Система обороны функционирует так, что не успевает удовлетворять потребности армии. Это создает значительные риски для своевременного достижения целей обороны Литвы - так, как планировалось, к 2030 году», - сказала BNS Сягаловичене.

«По сути, главная цель, требующая наибольших средств - это именно дивизия», - добавила она.

По словам Сягаловичене, на заседании также обсуждались противовоздушная оборона и закупки в других сферах.

Ранее Госконтроль уже предупреждал, что запланированное на следующий год финансирование оборонной системы в размере 5% валового внутреннего продукта (ВВП) может оказаться недостаточным. По оценкам ведомства, для реализации поставленных целей в следующем году на оборону необходимо выделить 5,44% ВВП.

«В целом существуют внешние и внутренние факторы. Внешние - это ситуация на рынке: закупки военной техники и так далее. Но среди внутренних факторов - финансирование, а также управление в широком смысле: закупки, кадры, компетенции, процедуры, ИТ, искусственный интеллект и прочее», — отметила Сягаловичене.

«Значительная часть причин кроется именно в этих внутренних элементах неэффективности системы», - подчеркнула она.

Литва планирует сформировать дивизию к 2030 году в целях сдерживания России на фоне продолжающейся войны в Украине.

Однако из-за того, что оборонный бюджет в следующем году практически не увеличится, оснащать дивизию планируется менее современной техникой.

В следующем году на оборону планируется выделить около 4,8 млрд евро - это на несколько десятков миллионов евро больше, чем в текущем году.