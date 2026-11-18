На Ближнем Востоке произошла новая серия взаимных ударов. Иран направил беспилотники против военных объектов в Бахрейне и Кувейте, где размещены американские силы. Обе страны сообщили о работе противовоздушной обороны. В ответ США нанесли удар по ракетной позиции Корпуса стражей исламской революции на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Обострение происходит на фоне затянувшихся переговоров о прекращении войны.

Иран вновь атаковал военные объекты в странах Персидского залива, где дислоцированы американские войска. Во вторник вечером и в среду, 17–18 ноября, беспилотники были направлены в сторону объектов в Бахрейне и Кувейте. Вооруженные силы обеих стран сообщили о перехвате воздушных целей, а США подтвердили ответный удар по иранской военной инфраструктуре.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, Тегеран заявил, что целью атак были базы и военные объекты, используемые американскими силами. При этом независимых подтверждений успешного поражения заявленных целей пока нет.

Бахрейн сообщил о перехвате иранских атак

Вооруженные силы Бахрейна заявили, что национальная система противовоздушной обороны отразила несколько атак и уничтожила приближавшиеся воздушные цели. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по американской радиолокационной установке на авиабазе имени шейха Исы. По версии Тегерана, атака стала ответом на действия американских военных, в том числе на полеты беспилотников США вблизи иранской территории.

Однако Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление об уничтожении радиолокационного оборудования. Американские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны успешно перехватили иранские беспилотники, а радар продолжил работу.

Таким образом, заявления сторон о результатах атаки расходятся.

Иран направил дроны на американскую базу в Кувейте

Вечером во вторник вооруженные силы Кувейта также сообщили о появлении вражеских беспилотников, запущенных со стороны Ирана. Системы противовоздушной обороны страны были приведены в действие для перехвата воздушных целей.

Иранская сторона заявила, что использовала ударные беспилотники для атаки объектов американских войск. По информации иранского государственного телевидения, целью стала авиабаза Али-ас-Салем в Кувейте, где размещены подразделения Вооруженных сил США. Тегеран утверждает, что беспилотники были направлены против систем противовоздушной обороны Patriot, а также установок запуска ракет и беспилотников.

При этом сообщений, позволяющих независимо подтвердить повреждения указанных объектов, пока нет.

Кувейт осудил нападение, назвав его опасной эскалацией конфликта.

США нанесли удар по иранскому острову Кешм

На фоне новых атак американские военные подтвердили проведение операции против ракетной инфраструктуры Ирана. Во вторник, 17 ноября, истребители США нанесли удар по объекту Корпуса стражей исламской революции на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. По заявлению американской стороны, целью стала ракетная позиция, которую иранские силы использовали для угроз американским военным и объектам в регионе.

Американский военный представитель сообщил, что удар был нанесен высокоточными боеприпасами в ответ на предыдущие действия Ирана.

Сведения о масштабах повреждений и возможных потерях пока ограничены.

Иранские власти, со своей стороны, подтвердили факт американской атаки на остров Кешм, однако заявили, что гражданская инфраструктура и жилые районы не пострадали.

Почему остров Кешм имеет стратегическое значение

Остров Кешм расположен в Ормузском проливе — одном из важнейших морских маршрутов мировой торговли нефтью. Через пролив осуществляется транспортировка энергоресурсов из стран Персидского залива на международные рынки.

С начала войны Иран неоднократно угрожал судоходству в этом районе, а атаки на торговые суда привели к серьезным ограничениям морских перевозок. Поэтому военная активность вокруг Кешма представляет угрозу не только для участвующих в конфликте государств, но и для международных поставок нефти и газа.

Хотя при поддержке американских военных объемы нефтяных перевозок через Персидский залив в последние месяцы восстановились примерно до довоенного уровня, нападения на суда в Ормузском проливе продолжаются.

Война продолжается почти девять месяцев

Нынешний конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли масштабные авиаудары по Ирану. В результате первых ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Тегеран ответил ракетными атаками и ударами беспилотников по американским военным объектам и союзникам США в регионе. В боевые действия также включились поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в Ливане, Йемене и Ираке.

Несмотря на дипломатические усилия, добиться устойчивого прекращения огня пока не удалось.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не намерен возвращаться к масштабным боевым операциям против Ирана. В частности, 9 ноября он сообщил о решении временно воздержаться от новых ударов после обращений государств Персидского залива.

Однако обмен ударами продолжается. Переговоры о завершении конфликта уже несколько месяцев не приносят результата, а новые атаки на объекты в Бахрейне и Кувейте показывают, насколько нестабильной остается ситуация в регионе.