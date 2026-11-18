Начавшаяся сегодня, 18 ноября, встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне вызывает серьезные опасения в Европе. Пока лидеры трех крупнейших держав обсуждают глобальную безопасность и международные отношения, европейские государства рискуют оказаться в роли наблюдателей.

Некоторые аналитики уже сравнивают переговоры с Ялтинской конференцией 1945 года, когда великие державы определяли послевоенное устройство мира.

Об опасности подобного сценария пишет французский политический аналитик Себастьен Буссуа в статье для издания Entrevue.

Некоторые аналитики уже сравнивают переговоры с Ялтинской конференцией 1945 года, когда великие державы определяли послевоенное устройство мира.

Об опасности подобного сценария пишет французский политический аналитик Себастьен Буссуа в статье для издания Entrevue.

Новая Ялта: почему Европа опасается встречи трех лидеров

18 ноября в китайском Шэньчжэне началась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Формально отсутствие представителей Европейского союза объяснимо: европейские государства не входят в эту организацию.

Однако вопросы, которые могут обсуждать три лидера, непосредственно затрагивают интересы Европы. Прежде всего речь идет о войне в Украине, международной безопасности и будущем отношений между крупнейшими мировыми державами.

Именно поэтому встречу некоторые обозреватели сравнивают с Ялтинской конференцией февраля 1945 года, когда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль обсуждали послевоенное устройство мира.

Разумеется, исторические обстоятельства сегодня совершенно иные. Однако сама возможность того, что несколько государств будут обсуждать судьбу других стран без их участия, вызывает тревожные ассоциации.

По мнению Буссуа, главная опасность заключается даже не в конкретных соглашениях, которые могут быть достигнуты в Шэньчжэне.

Гораздо серьезнее риск формирования новой модели международных отношений, при которой несколько крупнейших держав фактически получают возможность определять правила игры для остальных.

Три державы — три разных интереса

У каждого участника переговоров собственные стратегические задачи.

Для Вашингтона приоритетными остаются вопросы международной безопасности, контроля над вооружениями и защиты американских интересов.

Москва стремится укрепить свои позиции на мировой арене и добиться более выгодного для себя соотношения сил в отношениях с Западом.

Пекин, выступающий принимающей стороной, получает возможность подчеркнуть свою роль одного из главных дипломатических центров мира и одновременно продвигать собственные стратегические интересы.

Европа же оказывается в сложном положении: решения, способные повлиять на ее безопасность, могут обсуждаться без непосредственного участия европейских лидеров.

Впрочем, автор признает, что встреча вовсе не обязательно завершится историческими договоренностями. Международные саммиты нередко заканчиваются заявлениями без существенных практических результатов.

Но даже в таком случае сам формат переговоров может иметь большое символическое значение.

Европа десятилетиями полагалась на американскую защиту

Французский аналитик считает, что нынешняя ситуация стала следствием многолетней зависимости Европы от Соединенных Штатов.

После создания НАТО в 1949 году значительная часть западноевропейских государств строила свою безопасность, опираясь прежде всего на американские военные гарантии.

После окончания холодной войны многие правительства сократили оборонные расходы, рассчитывая, что масштабные военные угрозы остались в прошлом.

При этом отдельные европейские страны сохранили значительный военный потенциал.

Франция располагает собственными силами ядерного сдерживания, развитой оборонной промышленностью и возможностями проведения самостоятельных военных операций.

Великобритания, несмотря на выход из Европейского союза, также остается одной из ведущих военных держав континента.

Однако, по мнению Буссуа, проблема заключается в неспособности европейских государств объединить национальные ресурсы в действительно эффективную коллективную систему безопасности.

Увеличение оборонных бюджетов само по себе не решает эту задачу.

Даже выделив дополнительные миллиарды евро, невозможно мгновенно создать запасы боеприпасов, подготовить необходимые подразделения, наладить разведывательное взаимодействие и сформировать единую систему военного управления.

Кроме того, закупка вооружений за пределами Европы может сохранять зависимость от иностранных поставщиков.

Трамп требует от Европы большего — и у этого требования есть основания

Автор отмечает, что американские власти уже много лет призывают европейских союзников увеличивать собственные оборонные расходы.

На саммите НАТО в Гааге в 2025 году государства альянса согласовали новую цель на 2035 год: направлять 3,5% ВВП непосредственно на оборону и до 1,5% на связанные с безопасностью расходы.

Однако речь идет о долгосрочном обязательстве, а не о военных возможностях, которые уже существуют.

Буссуа подчеркивает, что европейские государства вправе требовать уважения своего суверенитета и участия в переговорах, затрагивающих их интересы.

В то же время, считает аналитик, трудно рассчитывать на полностью равноправные отношения с союзником, если именно от него зависят ключевые элементы собственной безопасности.

По его мнению, критика Вашингтона не заменит необходимости укреплять европейскую оборону.

Что Европа должна изменить, чтобы с ней считались

Французский эксперт считает, что европейским государствам необходимо не просто увеличивать военные расходы, а пересматривать сам подход к обеспечению безопасности.

Прежде всего странам Европы следует определить общие стратегические интересы, которые они готовы защищать совместно.

Необходимо расширять производство вооружений и боеприпасов, координировать оборонные закупки, устранять наиболее серьезные технологические зависимости и создавать механизмы принятия совместных решений.

Не менее важен политический вопрос: кто именно имеет право вести переговоры от имени Европы и каким мандатом должен обладать такой представитель?

По мнению Буссуа, европейские государства должны быть способны самостоятельно действовать в ситуациях, когда Вашингтон предпочитает не вмешиваться.

При этом речь не идет о разрыве отношений с Соединенными Штатами.

Напротив, настоящая европейская самостоятельность, как считает автор, позволила бы создать более сбалансированный союз, в котором Европа могла бы не только следовать решениям Вашингтона, но и участвовать в их формировании, а при необходимости — отстаивать собственную позицию.

Главная опасность — оказаться на обочине мировой политики

Встреча в Шэньчжэне, по мнению французского аналитика, может стать очередным напоминанием о том, насколько изменилась международная система.

На смену прежним механизмам многостороннего сотрудничества все заметнее приходит соперничество крупных держав, стремящихся закрепить собственные сферы влияния.

В такой системе государства, не располагающие достаточной политической, экономической и военной самостоятельностью, рискуют потерять возможность влиять на решения, непосредственно затрагивающие их будущее.

Для Европы это особенно чувствительно, поскольку речь идет не только об экономических интересах, но и о войне в Украине, безопасности восточных границ НАТО и будущем европейской архитектуры безопасности.

Буссуа предупреждает: если европейские страны не смогут преодолеть внутренние разногласия и укрепить собственные возможности, они рискуют окончательно оказаться на периферии мировой политики.

И тогда главный вопрос будет заключаться уже не в том, почему Европу не пригласили за стол переговоров, а в том, почему она так и не сумела добиться права самостоятельно определять собственное будущее.