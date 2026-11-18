Химические вещества, содержащиеся в пластиковой посуде, косметике, игрушках, бытовых товарах и электронике, могут нарушать работу гормональной системы человека и представлять серьёзную угрозу для здоровья. Причём воздействие некоторых из них начинается ещё до рождения ребёнка.

Об этом говорится в новом докладе Организации Объединённых Наций, сообщает Euronews.

Эксперты предупреждают, что такие соединения, известные как эндокринные разрушители, распространены гораздо шире, чем считалось ранее. При этом существующие меры контроля не обеспечивают достаточной защиты людей и окружающей среды.

Опасность начинается ещё до рождения

Эндокринно-разрушающие химические вещества способны вмешиваться в работу гормональной системы, регулирующей рост, развитие, обмен веществ, репродуктивные функции и многие другие процессы в организме.

Некоторые из этих соединений обнаруживаются даже в грудном молоке и пуповинной крови. Это означает, что воздействие может начинаться ещё во время беременности.

Особую обеспокоенность учёных вызывает влияние таких веществ на развитие мозга ребёнка, формирование нервной системы, репродуктивное здоровье и работу внутренних органов.

«Особая опасность этих химических веществ заключается в том, что они способны нарушать работу гормонов, регулирующих множество жизненно важных функций у людей и диких животных — от развития и размножения до обмена веществ и поведения. Последствия могут быть долгосрочными, а в некоторых случаях необратимыми», — заявила представитель Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Шила Аггарвал-Хан.

Где скрываются опасные вещества

Эндокринные разрушители могут присутствовать в самых обычных предметах повседневного использования: пластиковых изделиях, косметике, средствах личной гигиены, игрушках, бытовой электронике, фармацевтической продукции и пестицидах.

Исследования связывают воздействие отдельных веществ этой группы с нарушениями репродуктивного развития, снижением фертильности, изменениями в работе щитовидной железы, обмене веществ, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Учёные также изучают их возможную роль в развитии неврологических нарушений и других заболеваний.

При этом наличие потенциально опасного соединения в составе товара само по себе не означает, что его использование обязательно приведёт к заболеванию. Риск зависит от конкретного вещества, его количества, продолжительности воздействия и индивидуальной восприимчивости организма.

Сотни тысяч химикатов остаются недостаточно изученными

По данным ООН, в мире зарегистрировано более 350 тысяч химических веществ и смесей, предназначенных для производства и использования.

Однако подавляющее большинство из них никогда не проходило полноценную проверку на способность нарушать работу эндокринной системы.

С момента предыдущей международной оценки, проведённой в 2012 году, научные знания существенно расширились. Тем не менее законодательство и контроль за использованием химикатов не успевают за результатами исследований.

В Европейском союзе 231 вещество официально признано эндокринным разрушителем, а ещё 121 находится на стадии оценки.

Хотя ЕС постепенно ужесточает требования к химической безопасности, эксперты считают действующие правила недостаточными.

«Несмотря на определённый прогресс в ЕС, граждане и дикая природа продолжают подвергаться воздействию смеси этих вредных химических веществ», — отметил исполнительный директор экологической организации CHEM Trust Майкл Уорхерст.

Один опасный химикат заменяют другим

Отдельную проблему представляет практика замены запрещённых или вызывающих опасения веществ другими соединениями, безопасность которых ещё недостаточно изучена.

Один из известных примеров — бисфенол А, который широко использовался при производстве пластиковых контейнеров для продуктов питания и напитков.

После появления исследований о его возможном вреде производители начали отказываться от этого вещества. Однако в некоторых случаях его заменяли химически похожими соединениями, которые тоже могут обладать нежелательными свойствами.

Один из ведущих авторов доклада, учёная Лаура Ванденберг, сравнила происходящее с игрой, в которой приходится снова и снова бороться с возникающими проблемами: на место одного вещества приходит другое.

Почему существующие правила не работают

По мнению экспертов, одна из главных проблем заключается в том, что регулирующие органы обычно оценивают химические вещества по отдельности.

Между тем в реальной жизни человек одновременно контактирует с множеством различных соединений. Их совместное воздействие может отличаться от влияния каждого вещества в отдельности.

«Больше всего меня тревожит то, что регулирование по-прежнему оценивает большинство веществ по одному. Это всё равно что бороться с изменением климата, рассматривая каждый парниковый газ отдельно и игнорируя их совокупный эффект», — заявила одна из авторов доклада Олвенн Мартин.

Профессор экотоксикологии Гётеборгского университета Бетани Карни Альмрот подчеркнула, что подход к химической безопасности необходимо изменить.

«Нам нужно перейти от реагирования на последствия к предупреждению опасности. Необходимо предотвращать вред, а не просто фиксировать его и устранять постфактум», — сказала она.

Что предлагает ООН

Авторы доклада призывают страны к согласованным международным действиям. В первую очередь предлагается усилить защиту наиболее уязвимых групп населения — беременных женщин, младенцев и детей.

Кроме того, необходимо совершенствовать методы проверки химических веществ, расширять мониторинг их воздействия на человека и окружающую среду, учитывать возможные экономические последствия и ужесточать регулирование.

Эксперты подчёркивают, что для части опасных соединений уже существуют более безопасные альтернативы.

По оценке авторов доклада, своевременное внедрение таких решений может не только защитить здоровье людей и животных, но и позволить ежегодно экономить огромные средства, которые сейчас расходуются на устранение последствий воздействия вредных веществ.

Главная задача, считают специалисты ООН, — добиться того, чтобы новые научные знания быстрее превращались в реальные меры защиты населения.