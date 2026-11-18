Хотя доверие жителей Литвы к обороноспособности страны и НАТО за год выросло, 96% опрошенных согласны как минимум с одним из распространяемых Кремлем нарративов, свидетельствует представленное в среду исследование коммуникационного агентства Bosanova.

Согласно его данным, один респондент в среднем согласился с восемью из 29 рассматриваемых нарративов. В прошлом году хотя бы одному из них верили все опрошенные, а в среднем один житель соглашался с девятью из 27 утверждений.

«Отрицательное отношение к Кремлю не обязательно означает, что человек не верит выгодным Кремлю нарративам. Так работает российская дезинформация: ее цель не в том, чтобы мы поддерживали Россию, а в том, чтобы мы верили тем тезисам, которые выгодны Кремлю и помогают достигать их политических целей», – сказал на пресс-конференции глава агентства Витаутас Матулявичюс.

Он также добавил, что большинство жителей Литвы отрицательно относятся к президенту России Владимиру Путину, а почти 80% считают Россию главной угрозой безопасности страны.

«Однозначно вера в российские нарративы не означает, что люди пророссийские», – подчеркнул Матулявичюс.

Исследование также показало, что по сравнению с прошлым годом с 41% до 48% увеличилось число жителей, считающих, что литовская армия вместе с союзниками по НАТО смогла бы защитить страну.

«Это хороший сигнал для Запада и плохой сигнал для России, это показывает, что их попытки убедить нас в том, что мы не защитимся от любой агрессии, не приносят плодов», – полагает Матулявичюс.

Еще 70% респондентов считают, что размещение в Литве немецкой бригады повышает безопасность страны. Этот показатель за год почти не изменился.

Между тем с 48% до 42% уменьшилось число жителей, считающих, что украинцы устали от войны и больше не хотят продолжать борьбу. Число тех, кто считает, что у России достаточно ресурсов еще много лет воевать в Украине, снизилось с 69% до 62%.

С утверждением, что война в Украине должна закончиться как можно скорее, даже если стране придется отказаться от части территорий, в этом году согласились 29% опрошенных, в прошлом году – 32%.

РАСТЕТ ЧИСЛО НЕГАТИВНЫХ ОТЗЫВОВ ОБ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Исследование также показывает, что за год с 38% до 49% увеличилось число жителей, согласных с утверждением, что экономическое положение Литвы постоянно ухудшается.

«Однозначно списать это на Россию мы не можем по объективным причинам, таким, как растущая инфляция и, прежде всего, растущие цены на топливо», – сказал Матулявичюс.

И все же, по его словам, такие настроения могут использоваться в дезинформационных кампаниях России для разжигания недоверия к властям Литвы и раскола общества.

Помимо прочего, исследование показывает, что улучшения отношений с Беларусью хотели бы 28% опрошенных, в прошлом году таких было 22%.

Между тем с 57% до 52% уменьшилось число жителей, считающих, что Литва должна и дальше принимать бегущих от войны украинцев.

По данным исследования, 31% жителей согласны с утверждением, что расширение НАТО отчасти обусловило вторжение России в Украину. В прошлом году так считали 30% опрошенных.

Около 61% респондентов полагают, что Литва слишком зависима от Запада, 48% согласны с утверждением, что в Литве и других западных странах исчезают традиционные ценности.

Еще 16% опрошенных считают, что Литва культурно и исторически ближе к России, чем к Западу.

В этом году впервые жителей спросили и о соотношении финансирования обороны и социальных расходов. 36% респондентов согласились с утверждением, что вместо увеличения финансирования обороны Литва должна выделять больше средств на социальные нужды.

По словам Матулявичюса, Россия использует такие дискуссии, стремясь противопоставить финансирование обороны социальному благополучию жителей.

По утверждению главы агентства, исследование показало, что устойчивость жителей к дезинформации связана и с их привычками потребления информации.

«Люди, которые считают основным источником новостей литовские СМИ, статистически верят меньшему числу нарративов Кремля, чем люди, которые используют другие источники информации и прежде всего социальные сети», – сказал он.

«Поэтому посыл таков: если хотите верить меньшему количеству нарративов – потребляйте литовские СМИ», – добавил глава агентства.

По его словам, Россия адаптирует свои дезинформационные кампании к актуальным событиям, используя протесты, вопросы миграции и дискуссии об обороне.

«Российская дезинформация не стремится к тому, чтобы мы поддерживали Путина, чтобы мы любили Россию. Когнитивная война России против Запада стремится к тому, чтобы возник раскол между нами, чтобы мы не доверяли своим партнерам, чтобы мы не доверяли своим политикам и чтобы мы слабели как общество», – утверждал Матулявичюс.

В опросе, проведенном в сентябре компанией маркетинговых исследований Norstat, приняли участие 1004 жителя Литвы.