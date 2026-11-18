Папа Римский Лев XIV впервые публично рассказал о онкологическом заболевании и серьёзной операции на лёгком. Понтифик также с юмором прокомментировал необычный инцидент в Перу, где во время встречи с верующими ему в лицо попали брошенные из толпы чётки.

Как сообщает Fox News, 71-летний глава Католической церкви поделился подробностями своего состояния здоровья во время возвращения в Рим после 12-дневной поездки по Южной Америке.

13 октября Папе Римскому удалили нижнюю долю правого лёгкого после обнаружения злокачественной опухоли. Несмотря на сложное хирургическое вмешательство, понтифик решил не отменять давно запланированное путешествие.

«Чуть больше месяца назад, как всем известно, я перенёс довольно серьёзную операцию. Но с самого начала я понимал, что эта поездка была запланирована, и намеревался её совершить», — рассказал Лев XIV во время примерно 45-минутной пресс-конференции на борту папского самолёта.

По словам понтифика, восстановиться настолько, чтобы отправиться в путешествие, ему помогли молитвы, медицинская помощь и собственная решимость.

«С Божьей помощью — а я твёрдо верю в силу молитвы, поскольку получал послания буквально со всего мира, — благодаря определённой личной решимости, которая у меня тоже есть, и помощи врачей это оказалось возможным», — отметил он.

При этом Папа признал, что пока не вернулся к прежней физической форме.

«Должен сказать, что я ещё не восстановился на сто процентов, но чувствую себя довольно хорошо. Выносливость — это дар, который я получил от Господа», — заявил понтифик.

Болезнь обнаружили случайно

Лев XIV рассказал, что диагноз стал для него полной неожиданностью. Никаких тревожных симптомов он не испытывал, а подозрительные изменения врачи обнаружили во время обычного ежегодного медицинского обследования.

«Первая новость стала неожиданностью. Никаких симптомов не было — я чувствовал себя хорошо», — признался Папа.

По его словам, сначала на снимке лёгкого врачи заметили затемнение. Дополнительные исследования выявили новообразование, а биопсия подтвердила наличие опухоли.

После этого понтифик решил не откладывать лечение и согласился на немедленную операцию.

«По милости Божьей я сохранял спокойствие», — вспоминает он.

Врачи диагностировали у Льва XIV аденокарциному лёгкого — один из видов рака лёгких. Во время операции ему удалили нижнюю долю правого лёгкого.

Уже через четыре дня после хирургического вмешательства Папу выписали из больницы.

По словам понтифика, дополнительное лечение ему не требуется, однако он должен будет регулярно проходить обследования.

«Дальнейшее лечение не требуется. Однако в качестве меры предосторожности мне необходимо продолжать регулярные осмотры, чтобы просто следить за ситуацией, как это обычно и делается», — объяснил он.

В конце октября после медицинских обследований Ватикан разрешил Папе совершить запланированную поездку по Южной Америке.

Чётки попали Папе Римскому прямо в лицо

Апостольское путешествие, начавшееся 6 ноября, стало первым визитом Льва XIV в Латинскую Америку после избрания главой Католической церкви.

В программу вошли Уругвай, Аргентина и Перу. Поездка сопровождалась многочисленными перелётами и встречами с огромными толпами верующих.

С Перу понтифика связывают особые отношения. Он имеет перуанское гражданство и около двух десятилетий служил в этой стране миссионером и епископом, прежде чем занять руководящие должности в Ватикане.

16 ноября во время поездки на папамобиле к месту проведения мессы в Лиме произошёл неожиданный инцидент.

Один из верующих бросил в сторону понтифика католические чётки — розарий. Они попали Папе в лицо, рядом с глазом.

Позднее Лев XIV отреагировал на случившееся с юмором.

«Любовь, которую проявил перуанский народ, включая человека, который с такой сильной верой просто хотел подарить мне чётки, — это то, что остаётся в сердце. Или, возможно, в глазу», — пошутил понтифик.

«Это события, которые оставляют неизгладимый след в жизни», — добавил он.

По словам Папы, подобные проявления чувств свидетельствуют об искреннем воодушевлении людей, глубокой вере и стремлении получить Божье благословение.

Несмотря на недавнюю операцию и продолжающееся восстановление, Лев XIV завершил всю запланированную программу южноамериканского путешествия.