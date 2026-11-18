Победа России в полномасштабной войне против Украины обернется катастрофическими последствиями для Европы, заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг по итогам заседания Контактной группы по вопросам украинской обороны.

По его словам, многие жители европейских государств задают своим правительствам вопросы о целесообразности поддержки Украины на фоне уже существующих проблем в их странах.

«Ответ таков: поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если президент России Владимир Путин победит», — заявил Стритинг.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который также выступил на пресс-конференции, назвал «довольно глупой» критику США в адрес ударов Украины вглубь России. Стритинг же заявил, что украинские удары вглубь России помогают «выиграть время» для Киева.

Поводом заявление европейских политиков стали слова заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби, который заявил, что удары Киева вглубь России по объектам гражданской инфраструктуры не способствуют завершению конфликта и не сдерживают продвижение войск.