Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц устроил необычную акцию памяти во время визита в Ливан. Прямо на территории американского посольства в Бейруте дипломат в деловом костюме выполнил 20 отжиманий вместе с десятью морскими пехотинцами, охраняющими дипломатическую миссию.

Видеозапись Уолтц опубликовал 17 ноября в социальной сети X. По его словам, таким образом он решил почтить память 241 американца, погибшего в результате теракта в Бейруте в 1983 году.

«Делаем 20 отжиманий вместе с морскими пехотинцами, охраняющими посольство в Бейруте, в честь 241 американца, убитого Ираном и „Хезболлой“ в 1983 году», — написал дипломат.

Knocking out 20 with the Marines guarding Embassy Beruit in honor of the 241 Americans murdered by Iran & Hezbollah in 1983. Oorah! Semper Fi. 👊🇺🇸 https://t.co/FlWjnOjuiS — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) November 17, 2026

Свою публикацию он завершил традиционными выражениями американской морской пехоты: «Oorah! Semper Fi!» Последнее является сокращением латинского девиза Semper Fidelis — «Всегда верен».

На опубликованных кадрах видно, как 52-летний Уолтц в костюме и галстуке отжимается напротив военнослужащих в форме. Один из присутствующих вслух считает повторения.

Акция была посвящена событиям 23 октября 1983 года, когда террорист-смертник направил начинённый взрывчаткой грузовик в казармы американских морских пехотинцев в районе международного аэропорта Бейрута.

В результате взрыва погибли 241 американский военнослужащий — 220 морских пехотинцев, 18 моряков и трое солдат сухопутных войск. Более ста человек получили ранения.

В тот же день террористы атаковали казармы французских десантников. Погибли 58 французских военнослужащих.

США возлагают ответственность за теракт на шиитское движение «Хезболла» и поддерживающий его Иран.

Визит Уолтца в Ливан проходил с 15 по 17 ноября. Во время переговоров с руководством страны обсуждались разоружение «Хезболлы», укрепление ливанских государственных институтов и будущее миротворческой миссии ООН на юге Ливана.