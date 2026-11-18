Посольство России в Нидерландах отреагировало на сообщения о том, что при масштабной атаке на Крымский мост использовались ракеты и беспилотники компании, расположенной на территории Нидерландов. Российские дипломаты поставили вопрос о возможном прямом участии Гааги в военном конфликте.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, российское посольство опубликовало заявление в социальной сети X после появления информации об использовании украинскими военными вооружений производителя Destinus.

«Москва проинформирована о причастности Нидерландов», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве также заявили, что признание компании принято к сведению, и задались вопросом: «Участвует ли Гаага открыто в конфликте?»

На эти заявления отреагировал министр иностранных дел Нидерландов Берендсен во время парламентских дебатов в Комиссии по внешней торговле и сотрудничеству в целях развития.

По его словам, российские посольства используются для распространения позиции Кремля и попыток внести разногласия между западными странами.

«Они хотят нас разобщить, поэтому мы должны рассматривать происходящее именно с этой точки зрения», — заявил министр.

Берендсен подчеркнул, что Украина имеет право защищаться с помощью оружия, произведённого в Нидерландах, при условии соблюдения международного гуманитарного права.

Поводом для дипломатической реакции стало заявление оборонной компании Destinus, опубликованное накануне.

Компания сообщила, что гордится поддержкой украинской армии в её борьбе за защиту своей страны и Европы. К заявлению были приложены изображения повреждённого Крымского моста.

Представитель Destinus подтвердил NOS, что компания впервые публично распространила сообщение такого рода.

Штаб-квартира оборонного предприятия находится в Валкенбурге, в нидерландской провинции Южная Голландия. Производственные мощности компании расположены в нескольких европейских странах, в том числе в городе Хенгело в провинции Оверэйссел.

При этом заявление производителя вооружений само по себе не свидетельствует о непосредственном участии правительства Нидерландов в планировании или проведении атаки.