Во время массированной российской атаки на Украину воздушное пространство Молдовы нарушили семь беспилотников. Один из них пролетел над Кишиневом, из-за чего власти временно закрыли небо над страной. По предварительным данным, пять дронов упали на территории Молдовы, еще один исчез с радаров недалеко от границы с Румынией. Президент Майя Санду назвала произошедшее угрозой безопасности всей Европы.

Семь российских беспилотников во вторник, 17 ноября, вторглись в воздушное пространство Молдовы. Один из них пролетел над столицей страны, Кишиневом, что заставило власти временно приостановить полеты. Несколько дронов впоследствии упали в разных районах страны.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Радио Свобода» и BBC, об инциденте заявила президент Молдовы Майя Санду. Министерство обороны страны подтвердило обнаружение семи беспилотников, нарушивших государственную границу во время массированных российских ударов по Украине.

Беспилотник направлялся к жилому району Кишинева

По информации Министерства обороны Молдовы, во второй половине дня военные зафиксировали беспилотник типа Shahed, двигавшийся с южного направления в сторону столицы. Аппарат направлялся к сектору Ботаника — одному из районов Кишинева.

В целях безопасности примерно в 16:30 власти временно закрыли воздушное пространство Молдовы. Ограничения действовали около получаса.

Позднее стало известно, что появление беспилотника над столицей было не единственным нарушением. Согласно предварительным данным системы наблюдения за воздушным пространством, с 15:45 до 18:10 военные обнаружили семь дронов.

Пять беспилотников упали в разных районах страны

Министерство обороны сообщило, что пять из семи обнаруженных аппаратов упали на территории Молдовы. Один из них — неподалеку от села Келтуиторы, расположенного в муниципии Кишинев. Остальные падения зафиксированы вблизи населенных пунктов Похорничены, Погребены, Кухурештий-де-Жос и Бэксаны.

Кроме того, поступила информация о возможном шестом падении беспилотника в Окницком районе на севере страны. Еще один аппарат исчез с систем наблюдения в районе города Леова, недалеко от границы с Румынией.

По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал. Сообщений о разрушениях также не поступало. Молдавские власти продолжают проверять обстоятельства падения беспилотников и устанавливать места нахождения их обломков.

Санду: Россия угрожает всей Европе

Президент Молдовы Майя Санду резко осудила нарушение воздушного пространства страны.

«Война России угрожает всей Европе. Молдова выступает за мир. Мы продолжим требовать введения санкций против Москвы, будем поддерживать Украину и вместе с партнерами укреплять нашу оборону», — написала она в социальной сети X.

Санду подчеркнула, что российские беспилотники создают опасность не только для Украины, но и для соседних государств, не участвующих в войне.

Молдова сохраняет конституционный нейтралитет, однако с начала полномасштабного российского вторжения неоднократно сталкивалась с нарушениями своего воздушного пространства.

Молдова вызвала российского представителя в МИД

После очередного инцидента Министерство иностранных дел Молдовы объявило о намерении вызвать представителя России Олега Озерова. Его пригласили в ведомство на среду, 18 ноября, для выражения протеста в связи с нарушениями воздушного пространства. Об этом сообщило общественное Радио Молдовы.

Большинство предыдущих подобных случаев происходило в приграничных районах, в том числе вдоль границы с Украиной и в Приднестровье. Однако нынешний инцидент особенно серьезен тем, что один из беспилотников достиг района столицы.

Для Молдовы, не располагающей такой системой противовоздушной обороны, как страны НАТО, подобные нарушения представляют дополнительную проблему безопасности.

Власти страны заявляют о намерении продолжать сотрудничество с международными партнерами для укрепления возможностей обнаружения воздушных угроз и защиты населения.