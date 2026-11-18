Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели переговоры в китайском Шэньчжэне накануне первой трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Саммит трех лидеров назначен на 19 ноября. Среди ожидаемых тем — ядерное разоружение, ситуация вокруг Ирана и война в Украине, хотя позиции участников относительно повестки пока различаются.

В китайском городе Шэньчжэнь в среду, 18 ноября, состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Переговоры прошли за день до запланированного трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который станет первой встречей лидеров трех государств в таком формате.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, переговоры проходят на фоне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В четверг, 19 ноября, к российскому и китайскому лидерам должен присоединиться Дональд Трамп, направляющийся в Китай после визита на Филиппины.

Си и Путин провели двухчасовые переговоры

Встреча председателя КНР и российского президента продолжалась около двух часов. По информации российского государственного агентства ТАСС, делегации обсуждали перспективы дальнейшего экономического сотрудничества России и Китая, а также международную обстановку.

Это уже третья личная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в 2026 году.

Выступая в среду на мероприятиях АТЭС, Путин заявил, что рассчитывает на значительную пользу от предстоящего трехстороннего саммита.

Он также утверждал, что западные санкции, введенные против России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, не достигли своих целей.

В свою очередь, Си Цзиньпин в выступлении на саммите высказался против торгового протекционизма и подчеркнул необходимость сохранения открытой международной торговли.

Будет ли обсуждаться война в Украине

Один из главных вопросов предстоящего саммита — войдет ли война России против Украины в официальную повестку переговоров. Первоначально представители Вашингтона допускали, что эта тема может остаться за рамками трехсторонней встречи. Однако позднее Дональд Трамп заявил, что украинский вопрос все же будет обсуждаться.

Позиция Китая остается более сдержанной. Пекин не представил подробную повестку саммита, ограничившись сообщением о планируемом углубленном обмене мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности в отношениях между крупными державами.

Китайские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не считают себя стороной войны России против Украины. При этом участие Путина в переговорах с лидерами США и Китая придает украинскому вопросу особое значение, поскольку Вашингтон продолжает искать способы урегулирования конфликта.

Ядерное разоружение станет одной из ключевых тем

Еще одним вопросом предстоящих переговоров станет контроль над ядерными вооружениями. В феврале 2026 года истек срок действия договора СНВ-III, который ограничивал стратегические ядерные арсеналы США и России. Вашингтон заинтересован в обсуждении новой системы контроля над вооружениями с участием не только России, но и Китая.

Однако Пекин до сих пор не соглашался присоединиться к подобным переговорам на равных условиях. Китайская позиция заключается в том, что США и Россия, обладающие значительно более крупными ядерными арсеналами, должны сначала существенно сократить свои запасы вооружений. Поэтому достижение трехсторонних договоренностей по ядерному разоружению может оказаться сложной задачей.

Трамп хочет обсудить и ситуацию вокруг Ирана

По информации Вашингтона, во время саммита также планируется затронуть ситуацию вокруг Ирана. Американская администрация рассматривает переговоры как возможность обсудить сразу несколько международных кризисов и вопросы стратегической безопасности.

В то же время пока неизвестно, намерены ли участники принять совместное заявление или ограничатся обменом позициями.

Формат встречи будет необычным: за одним столом соберутся лидеры трех государств, обладающих ядерным оружием и оказывающих существенное влияние на международную безопасность.

Возможны отдельные переговоры Трампа и Путина

Помимо трехстороннего саммита, Дональд Трамп выразил желание провести отдельную встречу с Владимиром Путиным. Американский президент также допустил возможность переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявив, что тот хотел бы встретиться с ним в Китае. Однако государственный секретарь США Марко Рубио не подтвердил, что встреча с северокорейским лидером уже согласована.

Перед прибытием в Шэньчжэнь Трамп находился на Филиппинах, где участвовал в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Там он также встретился с представителями Австралии, Индии и Японии — партнеров США по формату Quad, в рамках которого обсуждаются вопросы безопасности и сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Таким образом, поездка американского президента в Азию объединяет переговоры как с региональными союзниками Вашингтона, так и с лидерами России и Китая.

Главным событием станет запланированная на четверг встреча Трампа, Си и Путина. При этом официально согласованной подробной повестки переговоров пока не представлено.