Стоимость морской перевозки нефти с помощью крупнейших танкеров с начала ноября резко сократилась, потеряв более 60 процентов от рекордных октябрьских показателей. Такое снижение отражает падение спроса на аренду судов и уменьшение надбавки за геополитические риски. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным биржи Baltic Exchange, ставки фрахта для супертанкеров класса VLCC, которые доставляют сырье из Оманского залива в Китай, к 13 ноября опустились примерно до 308 пунктов по шкале Worldscale. Этот показатель оказался на 64 процента ниже исторического максимума в 841 пункт, который рынок зафиксировал 8 октября.

Стремительное удешевление перевозок произошло после того, как экспортеры из стран Персидского залива нарастили отгрузки нефти практически до тех объемов, которые наблюдались до начала военного конфликта вокруг Ирана с участием США и Израиля. Увеличить поставки удалось с помощью обходных маршрутов, перегрузки сырья с одного судна на другое в море и так называемых "теневых рейсов". Во время таких переходов экипажи отключают системы отслеживания ради безопасности, поскольку угроза нападений на суда в регионе сохраняется.

Восстановление экспорта из Персидского залива снизило интерес азиатских покупателей к нефти из других частей света, что освободило множество крупных танкеров. Аналитик компании Arrow Shipbroking Делия Хе пояснила, что возвращение ближневосточных объемов на рынок уменьшило спрос в Азии на сырье из США и Северного моря, а это напрямую ударило по востребованности супертанкеров.

Эксперт компании Vortexa Иоаннис Пападимитриу добавил, что недавний скачок цен на фрахт заставил азиатские компании отказаться от закупок нефти в США, Западной Африке и Северном море из-за слишком дорогой доставки на дальние расстояния. Вместо этого покупатели переключились на более близкие поставки с Ближнего Востока. Одновременно в портах Восточной Азии завершилась разгрузка многих судов, что увеличило число свободных танкеров и усилило давление на тарифы.

Осенний взлет стоимости фрахта и мировых цен на нефть во многом вызвали опасения за безопасность судоходства в Персидском заливе из-за атак на танкеры. В ноябре нефтяные котировки снизились на 20 процентов благодаря надеждам на снижение напряженности вокруг Ирана. Представители Arrow Shipbroking подчеркнули, что столь резкий обвал ставок фрахта объясняется не только рыночным балансом, но и быстрым сокращением надбавки за военные риски. Ранее дефицит свободных супертанкеров сдерживал экспорт американской нефти и вынуждал отправителей использовать более мелкие суда для поставок в Европу.