В китайском Шэньчжэне стартовал масштабный экономический саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который уже в первый день превратился в площадку для важных геополитических заявлений.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин впервые более чем за год встретились лично и обменялись рукопожатием в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, хотя официальная цель саммита — развитие экономического сотрудничества между 21 экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона, главную роль на встрече играет большая политика.

Си Цзиньпин определяет правила игры

В качестве хозяина саммита китайский лидер фактически контролирует его повестку: кто получает приглашение, кому предоставляется слово и с кем проводятся отдельные переговоры.

Си Цзиньпин запланировал встречи почти со всеми прибывшими руководителями. Однако, судя по всему, исключение составляют представитель Тайваня, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Филиппин Фердинанд Маркос.

Таким образом, даже экономический форум приобретает отчётливо политический характер.

В первый день на трибуну поочерёдно поднимались руководители Китая, России, Таиланда, Австралии, Малайзии, Канады и Вьетнама.

В выступлениях звучал общий призыв расширять торговлю и экономическое сотрудничество в условиях растущей международной неопределённости.

При этом Европа, расположенная на другом конце Евразийского континента, практически не фигурировала в обсуждениях. Исключением стало выступление Владимира Путина, который посвятил значительную часть своей речи критике Европейского союза.

Путин заявил о провале попыток изолировать Россию

Си Цзиньпин уделил российскому президенту особое внимание. Хотя лично встречать Путина в аэропорту он не приехал, как это было в случае с Трампом, за российским лидером был направлен один из ближайших соратников председателя КНР — Цай Ци.

Кроме того, Путин получил возможность выступить вторым после самого Си Цзиньпина.

Перед сотнями высокопоставленных участников саммита российский президент заявил, что попытки международной изоляции России не достигли своей цели.

«Попытки изолировать Россию провалились», — сказал Путин.

Он также подверг критике экономическую ситуацию в Евросоюзе.

«ЕС теряет свой промышленный потенциал и конкурентоспособность», — заявил российский лидер, сославшись на инфляцию и растущую долговую нагрузку.

Происходящее в еврозоне Путин назвал «исключительно унизительным развитием событий».

Как отмечает NOS, пока неизвестно, насколько подобные заявления найдут отклик у других участников АТЭС.

Однако для многих азиатских государств вопрос поставок российских нефти и газа приобретает дополнительную актуальность из-за зависимости от свободного судоходства через Ормузский пролив.

На тщательно организованном саммите Путин получил возможность представить российскую позицию широкой международной аудитории.

Канада ищет новых торговых партнёров

Премьер-министр Канады Марк Карни также прибыл в Шэньчжэнь для обсуждения экономических и геополитических вопросов.

Ранее в этом году он заявил, что прежний мировой порядок уже не вернётся.

На саммите Карни подчеркнул, что Канада намерена активнее развивать торговлю и сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он напомнил, что исторически главными партнёрами Канады были США и Европа.

«Хочу выразиться предельно ясно: эти партнёрства остаются чрезвычайно важными, но Канада также является тихоокеанской страной», — заявил премьер-министр.

Арбалеты, воздушные шары и политические лозунги под запретом

В Шэньчжэне, который называют технологической столицей Китая, введены беспрецедентные меры безопасности.

Полицейские и сотрудники охраны патрулируют практически каждый перекрёсток.

Возле пресс-центра АТЭС установлены большие информационные щиты с перечнем предметов, которые запрещено проносить внутрь.

Среди них — арбалеты, возбудители инфекционных заболеваний, воздушные шары и материалы с политическими лозунгами.

Для китайских властей крайне важно провести международную встречу без происшествий.

Китай представляет себя защитником свободной торговли

В своей вступительной речи Си Цзиньпин заявил, что мировая экономика сталкивается с недостаточными темпами роста, социальными потрясениями, усилением протекционизма и односторонними действиями отдельных государств.

Эти слова прозвучали как косвенная критика торговой политики США.

Китайский лидер попытался представить свою страну как сторонника свободной торговли и международного экономического сотрудничества.

Особое внимание он уделил технологическим достижениям Китая.

Си Цзиньпин перечислил роботизированные системы, способные выполнять производственные задачи, роботов-собак, используемых на суше, беспилотные автомобили и доставку товаров дронами.

По его словам, развитие технологий, расширение международной торговли, привлечение инвестиций и открытость внешнему миру должны помочь китайской экономике преодолеть нынешние трудности.

Китайский экспорт вызывает всё больше опасений

Несмотря на заявления Пекина о преимуществах свободной торговли, растущее число стран обеспокоено доминированием Китая на мировых рынках.

За первые десять месяцев 2026 года положительное сальдо внешней торговли Китая достигло одного триллиона долларов.

Такие масштабы экспорта заставляют другие государства принимать защитные меры.

Торговые противоречия между Китаем и Европейским союзом продолжают усиливаться.

Однако проблема затрагивает не только Европу. Например, Таиланд, который сам является участником АТЭС, считает необходимым повышать импортные пошлины на электромобили из-за конкуренции с китайскими производителями.

Таким образом, экономический саммит в Шэньчжэне проходит на фоне серьёзных торговых разногласий и изменения международного баланса сил.

При этом встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина стала одним из главных политических событий первого дня форума.