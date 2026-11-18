Председатель КНР Си Цзиньпин лично приехал в аэропорт Шэньчжэня, чтобы встретить президента США Дональда Трампа. Для китайской дипломатии это необычный жест: глава государства, как правило, не встречает иностранных лидеров у трапа самолета. Американскому президенту устроили торжественный прием с почетным караулом, пролетом военных самолетов и объятиями двух лидеров. На фоне напряженных отношений Китая с Японией церемония стала особенно заметным дипломатическим сигналом, пишут мировые СМИ.

Си Цзиньпин сделал исключение из протокола

В среду Дональд Трамп прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в дипломатических мероприятиях накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Когда президентский самолет Air Force One приземлился, у трапа американского лидера ожидал лично Си Цзиньпин.

Для Китая, где дипломатическому протоколу придается большое значение, подобная встреча считается исключительной. За время пребывания на посту председателя КНР Си Цзиньпин прежде не приезжал в аэропорт встречать действующего президента США. В 2009 году он встречал Барака Обаму, однако тогда занимал должность заместителя председателя КНР.

Примечательно, что прибывшего в тот же день в Шэньчжэнь президента России Владимира Путина встречал не Си Цзиньпин, а руководитель его аппарата Цай Ци. Хотя и это считается достаточно высоким уровнем дипломатического приема.

Разница в церемониях подчеркивает особое внимание Пекина к нынешнему визиту американского президента.

Истребители, цветы и объятия у трапа

Китайская сторона организовала для Трампа масштабную церемонию приветствия. После приземления Air Force One американского президента встречали молодые люди в розовой и светло-голубой одежде. Они держали цветы и приветствовали гостя возгласами «Добро пожаловать!». У трапа Трамп и Си Цзиньпин обнялись.

В аэропорту был выстроен почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Над местом проведения церемонии пролетели пять военных самолетов, оставивших в небе розовые, голубые и желтые дымовые следы.

Таким образом, китайские власти продемонстрировали не только уважение к гостю, но и готовность подчеркнуть значимость отношений с Вашингтоном.

«Китай — страна, в которой ценят взаимность»

Необычный прием оказался ответным жестом на действия Трампа во время предыдущего визита китайского лидера в США. Ранее в этом году американский президент вместе с супругой лично приехал на объединенную военную базу Эндрюс, чтобы встретить Си Цзиньпина. Теперь китайский руководитель напомнил об этом эпизоде.

Как сообщает государственное агентство «Синьхуа», Си Цзиньпин отметил, что Трамп и его супруга совершили специальную поездку в аэропорт и организовали торжественную церемонию приветствия.

«Китай — страна, в которой ценят учтивость и существует традиция взаимности», — заявил председатель КНР.

Он также выразил надежду на обстоятельный разговор с американским президентом.

«Я приветствую ваш новый визит в Китай и рассчитываю на углубленный обмен мнениями с вами по важнейшим вопросам китайско-американских отношений, сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и глобальной ситуации», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул заинтересованность в развитии стабильных и конструктивных стратегических отношений между двумя странами, основанных на уважении, справедливости и взаимности.

Дипломатические жесты еще не означают согласия

Прием, организованный для Трампа, демонстрирует стремление Пекина поддерживать прямой диалог с Вашингтоном. Однако торжественная церемония сама по себе не свидетельствует о преодолении разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.

США и Китай продолжают конкурировать в торговле, технологиях и вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому значение визита будет определяться прежде всего результатами предстоящих переговоров.

Тем не менее уже первая встреча в аэропорту показала, что китайское руководство намерено придать диалогу с Трампом особый политический вес.

И в данном случае дипломатический протокол стал самостоятельным посланием: Пекин готов демонстрировать уважение и взаимность, когда считает отношения достаточно важными.