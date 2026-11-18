Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поддержали украинскую операцию против Крымского моста. По их оценке, удары по объектам, используемым для военной логистики России, являются частью обороны Украины. При этом Рютте подчеркнул, что окончательные последствия атаки еще предстоит установить.

Украина имеет право защищаться от российской агрессии, в том числе нанося удары по объектам, обеспечивающим военную логистику противника. Так генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал масштабную украинскую операцию против Крымского моста, в результате которой переправа получила серьезные повреждения.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, Рютте выступил во вторник, 17 ноября, перед журналистами в Брюсселе, где проходило заседание Контактной группы по обороне Украины. Поддержку действиям Киева также выразил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

Рютте: удары по логистическим объектам неизбежны

Отвечая на вопрос об атаке на Крымский мост, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Украина вынуждена защищаться от продолжающегося российского вторжения.

«Я считаю важным, что Украина защищает себя. Это также означает нанесение ударов по логистическим узлам — этого невозможно избежать», — заявил Рютте.

При этом он отметил, что видел опубликованные СМИ кадры последствий атаки, однако призвал дождаться более точной информации о нанесенном ущербе. По его словам, судя по имеющимся изображениям, операция могла оказаться успешной, но окончательные выводы делать пока рано.

Таким образом, глава НАТО поддержал сам принцип нанесения ударов по объектам российской военной логистики, не утверждая, что все сообщения о разрушениях моста уже подтверждены.

Великобритания также поддержала действия Киева

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, участвовавший в заседании Контактной группы, назвал произошедшее очередным свидетельством технических возможностей и решимости украинских военных.

«Это еще один пример изобретательности Украины и ее абсолютной решимости защищаться от российской агрессии», — заявил он.

Стритинг подчеркнул, что Лондон поддерживает подобные действия Украины. Заявления прозвучали на фоне продолжающихся переговоров западных союзников о военной помощи Киеву и обеспечении украинской армии необходимым вооружением.

Почему Крымский мост имеет военное значение

Крымский мост соединяет территорию России с Крымским полуостровом, аннексированным Москвой в 2014 году. Переправа протяженностью около 19 километров состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Помимо гражданского транспорта, она используется для перевозки грузов, необходимых российским войскам. Поэтому мост рассматривается Украиной как один из важных объектов российской военной логистики.

В результате ударов 16 и 17 ноября переправа получила серьезные повреждения. Российские власти сообщали о временном прекращении движения автомобилей и поездов, а в социальных сетях появились кадры предполагаемого обрушения одной из арочных конструкций. При этом точный масштаб разрушений на момент заявлений Рютте и Стритинга оставался неустановленным.

Украина готовила операцию несколько недель

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что удары по Крымскому мосту стали седьмым этапом операции, продолжавшейся несколько недель. По его словам, перед атакой украинские военные последовательно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и другие объекты, препятствовавшие достижению основной цели. Операцию разработали и координировали Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Зеленский сообщил, что автомобильную часть моста атаковали беспилотники «Паляница», а по железнодорожной части были нанесены удары ракетами «Нептун», беспилотниками «Рута» и FP-5. Украинский президент назвал операцию ответом на российские атаки против инфраструктуры Украины.

В Брюсселе обсуждали дальнейшую военную поддержку

Заседание Контактной группы по обороне Украины проходило под председательством министров обороны Германии и Великобритании Бориса Писториуса и Уэса Стритинга. Перед началом встречи Рютте подчеркнул необходимость продолжать военную помощь Киеву, особенно в преддверии зимнего периода.

По его словам, Украина должна иметь достаточно ресурсов не только для защиты от российских атак, но и для укрепления своих позиций на возможных мирных переговорах.

Генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что участники встречи объявят о новых решениях по военной поддержке Украины.