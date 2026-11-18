В среду в Пярну-Яагупи компании в сфере возобновляемой энергетики Sunly и Elenger подписали соглашение о выгоде для местного населения в связи с планируемым ветропарком на территории деревень Тарва и Тырду в волости Пыхья-Пярнумаа.

Соглашение предусматривает для потребителей в окрестностях ветропарка льготную фиксированную цену на электроэнергию в течение всего срока службы парка, поддержку инвестиций волости, а также обязательство девелоперов вносить вклад в местное предпринимательство как во время строительства, так и в ходе эксплуатации парка, и создать прямое электроснабжение для предпринимательской зоны Халинга.

По словам старейшины волости Пыхья-Пярнумаа Каарела Оя, для волости это очень важное соглашение. «Вместе с государственной субсидией для ветроэнергетики этот договор означает для нас инвестиционную поддержку в размере почти 1,5 миллиона евро при строительстве ветропарка, что, в свою очередь, позволит нам значительно быстрее, чем планировалось, приступить как к реконструкции главной улицы Пярну-Яагупи, так и к решению проблемы нехватки помещений в основной школе Пярну-Яагупи», — сказал Оя.

Не менее 50 000 евро из средств, предоставленных девелоперами, будет направлено на ремонт дорог, соединяющих деревни Тарва и Тырду с Пярну-Яагупи и шоссе Via Baltica.

«Однако самым весомым является зафиксированное в договоре ценовое предложение. Оно позволит почти тысяче потребителей в нашей волости зафиксировать цену на электроэнергию на десять лет на уровне почти вдвое ниже средней биржевой цены последних лет. Для значительной части жителей нашей волости это, безусловно, станет существенным облегчением при оплате счетов», — добавил старейшина.