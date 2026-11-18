Общая нехватка тепла и электроэнергии, вызванная российскими атаками, может привести к массовому бегству из Украины миллионов граждан, преимущественно в Польшу, считают в соседней стране. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Польское правительство в настоящее время рассматривает три сценария на зиму 2026–2027 годов, когда Россия может усилить свои атаки на гражданское население в Украине.

"Первый предусматривает отсутствие притока граждан Украины, второй – приток лиц, которых будут принимать их семьи, уже проживающие в Польше. Третий сценарий – это массовый приток граждан Украины", – сообщили в министерстве внутренних дел и администрации.

Как пишет издание, в Польшу может прибыть до 2,5 миллиона беженцев из Украины – в случае реализации наихудшего сценария.

В конце сентября состоялась встреча руководства ведомства с воеводами, пограничной службой и представителями Правительственного агентства стратегических резервов. В пограничной службе сообщили, что постоянно отслеживают ситуацию на границе.

"Пограничная служба раз в неделю направляет в МВД и администрацию отчеты о ситуации на границе, а также профили лиц, пересекающих границу, например, есть ли среди них женщины с детьми", – заявили в ведомстве.

Министерство уверяет, что у него есть готовые решения на случай возможного "третьего сценария", который, по мнению правительства, "на данный момент является наименее вероятным".