Брюссель вновь выйдет на рынки заимствований, чтобы привлечь дополнительные 45 миллиардов евро для поддержки Украины в борьбе против России. Растущая стоимость обслуживания долга сделает новый кредит дорогим и политически трудным.

Европейская комиссия предложила выдать Украине дополнительный кредит поддержки на сумму €45 миллиардов, обеспеченный совместным долгом, пока измотанная войной страна пытается удержать свою экономику на плаву на фоне непрекращающихся российских авиаударов.

Этот заём, представленный в среду председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривает €20 миллиардов на финансовую помощь и €25 миллиардов на закупку вооружений, таких как беспилотники, ракеты и крайне необходимые перехватчики систем противовоздушной обороны.

Средства будут постепенно перечисляться в течение 2027 года и дополнят действующий кредит на €90 миллиардов, о котором лидеры договорились в декабре прошлого года.

"Мы отправляем России четкий сигнал: мы хотим мира, - сказала фон дер Ляйен. - Спустя пять лет с начала этой агрессивной войны Европа остаётся единой. Мы по-прежнему так же решительно настроены поддерживать Украину, и в ходе войны, и в мирное время".

Фон дер Ляйен заявила, что "очень уверена" в том, что все 27 государств-членов без исключения поддержат это предложение на фоне продолжающихся мирных переговоров.

Однако четыре из них - Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария - уже ясно дали понять, что не будут участвовать в финансировании. Напряжённые переговоры прошлого года завершились предоставлением права не участвовать для Братиславы, Праги и Будапешта, и теперь они стремятся сохранить эту возможность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц жёстко ответил, пригрозив наложить вето на следующий бюджет ЕС, включая столь желанные средства на политику сплочения, если новая помощь Украине не будет согласована всеми 27 странами. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал это "шантажом".

Фон дер Ляйен поддержала Мерца и подчеркнула, что кредит разделён на две составляющие, гражданскую и военную, чтобы снять опасения тех, кто выступает против поставок вооружений.

Лидеры стран ЕС впервые обсудят это предложение на следующей неделе, когда соберутся в Брюсселе. В повестке будет и бюджет, что создаёт политически взрывоопасное сочетание.

В центре дискуссии окажется вопрос стоимости заимствований.

Хотя Еврокомиссия по-прежнему пользуется наивысшим кредитным рейтингом как эмитент долговых обязательств, выход на рынки ради привлечения €45 миллиардов обойдётся недёшево.

В этом году процентные ставки резко выросли на фоне высоких цен на энергоносители, геополитической нестабильности, нервозности инвесторов и дорогостоящей гонки в сфере искусственного интеллекта. Это означает, что блоку придётся ежегодно платить миллиарды евро в качестве процентов, чтобы сохранять поддержку. Тем не менее господствующее мнение состоит в том, что цена краха украинского государства превысила бы любые финансовые затраты.

Как и в предыдущих программах, погашение основного долга будет увязано с получением Киевом репараций за войну. Если Москва, как ожидается, откажется выплачивать компенсацию, Брюссель оставляет за собой право использовать замороженные активы России стоимостью €210 миллиардов.

От Киева в любом случае не ожидают погашения долга за счёт собственных средств.

Фон дер Ляйен сказала, что в предложении предусмотрен "вариант явного использования замороженных денежных остатков России для погашения кредита поддержки".

"Я думаю, это дополнительный момент, который показывает, что мы удовлетворяем потребности".

Находясь рядом с ней, комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что проект бюджета ЕС, который всё ещё обсуждается, придётся пересмотреть, чтобы определить, будет ли ежегодный процент выплачиваться в составе будущей помощи Украине или отдельно от неё.

€45 миллиардов, объявленные в среду, будут добавлены к кредиту поддержки на €90 миллиардов. Этот предыдущий заём, который всё ещё выплачивается, был разработан исходя из предположения, что война России закончится когда-нибудь в 2026 году.

На деле произошло обратное: Москва усилила свои удары, стремясь сделать украинскую зиму невыносимой и разрушить рычаги местной экономики.

Непрекращающийся обстрел нарушил деловую активность, затруднил торговлю и вызвал масштабные отключения электричества, что сокращает возможности Киева собирать доходы и поддерживать работу государственных служб. В результате страна стала ещё более зависимой от внешней помощи.

Разрушения привели к тому, что в бюджете Украины на 2027 год образовался дефицит в €70 миллиардов.

Новый кредит блока на €45 миллиардов призван покрыть две трети этого дефицита. Оставшаяся треть ляжет на других союзников, таких как Великобритания, Норвегия, Канада и Япония.

Брюссель разрешит союзникам с рейтингом AAA добавить к кредиту ещё €5 миллиардов.