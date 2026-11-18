Восстановление полноценного пограничного контроля на границе Эстонии и Латвии может обойтись примерно в 65 миллионов евро. Такую оценку озвучил генеральный секретарь Министерства внутренних дел Эстонии Тармо Мийлитс, сообщает эстонское общественное вещание ERR.

По мнению представителя МВД, столь значительные средства было бы разумнее направить на укрепление полиции, пограничной охраны и других структур, отвечающих за внутреннюю безопасность страны.

Вопрос о возможном восстановлении контроля на внутренних границах вновь привлек внимание на фоне дискуссий о безопасности Эстонии и мерах, которые власти могут принять в случае обострения ситуации в регионе.

Эстония и Латвия входят в Шенгенскую зону, поэтому в обычных условиях систематические проверки документов на их общей границе не проводятся. Однако шенгенские правила допускают временное восстановление внутреннего пограничного контроля при наличии серьезных угроз общественному порядку или внутренней безопасности.

При этом озвученная сумма не означает, что власти Эстонии уже приняли решение закрыть границу с Латвией. Речь идет об оценке возможных расходов, а не об объявленных ограничениях на передвижение между двумя странами.

По словам Мийлитса, сейчас угроз на южной границе Эстонии нет. Полиция и пограничная охрана готовы достаточно быстро восстановить контроль, если этого потребует ситуация с безопасностью, однако в настоящее время такой необходимости нет.

Чиновник подчеркнул, что эстонские и латвийские правоохранительные органы и спецслужбы успешно сотрудничают. По его оценке, вложение 65 миллионов евро в полицию, пограничную охрану и контрразведку принесло бы значительно больше пользы, в частности позволило бы вдвое увеличить число патрулей.

Дискуссия об усилении пограничного контроля обострилась после задержания восьми жителей Латвии в связи с попыткой поджога предприятия по производству беспилотников в эстонском Виймси. По информации ERR, нападение связывают с российской военной разведкой ГРУ.

При этом эстонские политические партии разделились во мнениях. EKRE, Центристская партия и Isamaa допускают восстановление контроля на границе с Латвией. Социал-демократы, «Эстония 200» и Партия реформ считают более эффективным укрепление сотрудничества спецслужб двух стран и увеличение финансирования силовых структур.