После встречи с Трампом и Си Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. На этот раз теме Украины было уделено большое внимание.

Российский лидер призвал Киев для окончания войны пойти на некие предложенные еще до Анкориджа компромиссы, однако заявил, что Украина и Европа "пока" не соглашаются на это. Глава Кремля также пригрозил "болезненным" ответом на удары по Крымскому мосту, как минимум разрушившие его автомобильную арку.

По словам Путина, США "настойчиво" просят РФ согласиться на участие Европы в переговорах по Украине, однако Москве "нужно понять", с чем европейцы придут на них. Президент России признал, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность, а обсуждать безопасность Европы без нее самой "странно". При этом он утверждает, что без "смены политических элит" в некоторых европейских странах "невозможно будет полноценно восстановить отношения".

Президент РФ также еще раз раскритиковал Международный уголовный суд, сказав, что он выходит за рамки своих компетенций и принимает юридически неверные решения. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в причастности к военным преступлениям, включая незаконную депортацию украинских детей в РФ.