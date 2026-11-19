Минитерство транспорта РФ днем в четверг, 19 ноября, заявило о возобновлении движения поездов по Крымскому мосту после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Поезд "Таврия" № 92/91 Москва - Керчь отправлен со станции Тамань", - написал российский Минтранс в Telegram.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что сроки восстановления моста через Керченский пролив можно будет оценить в течение недели. "Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное - будем смотреть, сейчас период штормов. Поэтому оценим и в течение недели точно скажем", - цитирует его слова российское государственное информагентство ТАСС.

Эксперты более скептичны в отношении сроков. "Если говорить об арке автомобильного моста, то только на ее производство уйдет около года, а дальше предстоит еще несколько этапов: сборка на площадке, транспортировка, монтаж, - сказал в интервью DW доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений украинского Национального транспортного университета, инженер-проектировщик Андрей Корецкий. - В целом я бы назвал такой диапазон: от полутора до трех лет. Впрочем, не думаю, что россиянам дадут спокойно еще раз смонтировать такую арку вблизи украинской границы".

Атаки на Крымский мост и реакция Путина

В ночь на 19 ноября мост, который ведет через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым, был атакован уже в третий раз за несколько дней. В результате предыдущей серии ударов, которые ВСУ нанесли 17 ноября в ответ на удары РФ, была разрушена арка автомобильной части моста, а также один из пролетов. На этот раз мишенью стала железнодорожная часть. Движение поездов по мосту было остановлено.

Президент России Владимир Путин, давая пресс-конференцию после саммита с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэнчжене, пригрозил "болезненным" ответом на украинские атаки на Крымский мост. Он заявил, что якобы обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, но сказал, что "после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем".

Также глава Кремля назвал мост через Керченский пролив "исключительно мирным объектом", который якобы давно не используется для перевозки нефти и боеприпасов.