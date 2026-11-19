Парламент Эстонии (Рийгикогу) одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий обращение к правительству с предложением закрыть пограничные переходы на границе с Россией.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на официальный сайт эстонского парламента, инициативу консервативной партии «Отечество» (Isamaa) поддержали 37 депутатов. Против проголосовали двое, ещё 36 парламентариев не участвовали в голосовании.

Законопроект был внесён 14 сентября. По информации эстонской телерадиокомпании ERR, партия Isamaa уже дважды выступала с аналогичными предложениями — весной и осенью 2025 года. Однако тогда обе инициативы были отклонены.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что окончательное решение о закрытии границы с Россией должно быть принято на заседании правительства.

По его словам, ограничения могут вводиться как на определённый срок, так и на постоянной основе.

Как ранее передавал bb.lv, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о планах закрыть все пограничные переходы между Эстонией и Россией с 1 декабря.

При этом одобрение законопроекта в первом чтении ещё не означает фактического закрытия границы. Для введения ограничений необходимо соответствующее решение властей.