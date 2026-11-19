Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил послу страны в Киеве запросить у украинских властей разъяснения в связи с включением представителей итальянской партии "Движение пяти звезд" в список сайта "Миротворец". В Риме подчеркнули необходимость соблюдения свободы слова и политического плюрализма.

Италия обратилась к украинским властям за разъяснениями после включения депутатов Европейского парламента от итальянской партии "Движение пяти звезд" в список сайта "Миротворец". Соответствующее поручение послу Италии в Киеве Карло Формозе дал министр иностранных дел страны Антонио Таяни. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Италии заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг итальянских политиков, избранных в Европейский парламент. Он подчеркнул, что свобода слова и уважение к политическому плюрализму являются фундаментальными принципами демократии и должны оставаться под защитой.

В итальянском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Рим продолжит поддерживать Украину, одновременно настаивая на соблюдении демократических свобод и уважении полномочий представителей европейских институтов.

Что стало причиной обращения

16 ноября на сайте "Миротворец" появилась информация о евродепутате от "Движения пяти звезд" Данило Делла Валле. В публикации ему вменили манипулирование общественно значимой информацией и распространение пропаганды. Политик ранее выступал с критикой поставок вооружений Украине.

Позднее Делла Валле сообщил, что вслед за ним в список сайта попали и другие представители делегации партии в Европарламенте.

18 ноября евродепутат заявил, что его коллеги призывают европейские институты вмешаться в ситуацию. По его мнению, включение политиков в подобные списки создает угрозу свободе выражения мнений.

Делла Валле также напомнил, что Европарламент ранее призывал принять меры в отношении сайта, а представители ООН, ОБСЕ и стран G7 обращали внимание на риски, связанные с распространением персональных данных.

Кроме того, итальянский политик сообщил, что обратился к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой о защите и конкретных действиях.

Он заявил о намерении продолжать выступать за прекращение войны и возвращение к дипломатическому урегулированию.

Реакция европейских институтов

Вопрос о деятельности сайта "Миротворец" ранее уже поднимался на международном уровне. В частности, в 2021 году Европейский парламент в резолюции по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС призвал Киев заблокировать портал, охарактеризовав его как пример экстремистской деятельности, разжигающей ненависть.

Таким образом, нынешняя ситуация стала поводом для нового дипломатического обращения Рима к Киеву на фоне дискуссии о свободе политического выражения и защите прав европейских парламентариев.