Литва намерена в 2027 году отказаться от приема мигрантов в рамках механизма солидарности Евросоюза и вместо этого перечислить финансовый взнос. По предварительным оценкам министра внутренних дел Мартинаса Катялинаса, сумма может составить от 3 до 4 млн евро. Окончательное решение еще не принято, однако инициативу уже поддержали два парламентских комитета.

Литва планирует изменить способ участия в европейском механизме распределения миграционной нагрузки. В 2027 году страна намерена не принимать ни одного мигранта в рамках этой программы, предпочтя выполнить обязательства перед Евросоюзом с помощью финансового взноса. По предварительной оценке, это может обойтись государству в 3–4 млн евро.

Как сообщает агентство BNS, такую сумму назвал министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг, 19 ноября.

Сколько Литва заплатит за отказ от приема мигрантов

По словам министра, предварительные расчеты уже проведены, однако окончательная сумма пока не определена.

«Думаю, установленная сумма не должна превышать 3–4 миллионов евро», — заявил Катялинас.

Он пояснил, что подробности расчетов пока не публикуются, поскольку на европейском уровне еще не завершено согласование параметров механизма солидарности. По оценке главы МВД, итоговая сумма будет близка к ранее обсуждавшимся показателям, хотя может несколько увеличиться.

Таким образом, речь пока идет не о фактически произведенном платеже, а о предполагаемых расходах на 2027 год.

Вместо мигрантов — финансовый взнос

Механизм солидарности Евросоюза предусматривает помощь государствам, испытывающим повышенное миграционное давление. Страны ЕС могут участвовать в распределении нагрузки различными способами, в том числе принимая часть просителей убежища или предоставляя финансовую поддержку.

Литовские власти намерены воспользоваться вторым вариантом.

В понедельник Катялинас объявил, что в следующем году страна планирует отказаться от переселения мигрантов по этому механизму и полностью заменить его денежным взносом. При этом речь не идет о запрете на въезд всех мигрантов в Литву или об отмене права обращаться за убежищем. Решение касается конкретной программы солидарности между государствами Евросоюза.

Ранее Литва согласилась принять 58 человек

В 2026 году литовское правительство придерживалось другого подхода, о чем уже писал BB.lv.

Тогда было решено принять 58 мигрантов, находившихся на Кипре, и одновременно перечислить финансовый взнос за оставшуюся часть обязательств.

Первоначально сообщалось о сумме около 1,4 млн евро.

Таким образом, Литва использовала смешанную модель, совмещая прием людей с финансовым участием. Теперь власти предлагают полностью перейти к денежным взносам, отказавшись от переселения в рамках следующего годового цикла.

Парламентские комитеты уже поддержали предложение

18 ноября вопрос обсуждался на совместном закрытом заседании комитетов Сейма Литвы по европейским и иностранным делам. Оба комитета поддержали предложение министра внутренних дел не принимать мигрантов в 2027 году и вместо этого выплатить взнос. Однако окончательное решение должно принять правительство.

Механизм солидарности предусматривает ежегодное определение обязательств государств, поэтому решения на следующий год не обязательно повторяют условия предыдущего периода. Литва также указывает на собственные трудности в миграционной сфере, включая давление на границе с Беларусью и необходимость обеспечивать безопасность и интеграцию прибывающих.

Что это означает для других стран ЕС

Новый миграционный механизм призван распределять ответственность между странами Евросоюза, прежде всего помогая государствам, в которые прибывает наибольшее количество просителей убежища. Возможность финансового участия предусмотрена самими европейскими правилами, поэтому отказ от переселения в пользу взноса не означает автоматического нарушения обязательств.

При этом размеры платежей и другие меры солидарности определяются в рамках общеевропейских процедур. Окончательная сумма, которую Литва должна будет перечислить в 2027 году, станет известна после завершения согласований.

Пока Вильнюс рассчитывает уложиться в сумму до четырех миллионов евро.