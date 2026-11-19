Илон Маск считает, что российские солдаты заслуживают большего сочувствия, поскольку многих из них отправляют на фронт не по их воле. Он назвал Россию агрессором и напомнил о помощи, оказанной его компанией Украине.

С точки зрения американского предпринимателя Илона Маска, российские солдаты, участвующие в войне против Украины, заслуживают большего сочувствия, чем им оказывают. "Нужно проявлять сочувствие не только к украинским парням, которые погибают, но и к россиянам - ведь их призывают на военную службу и заставляют отправляться на передовую", - пояснил Маск свою точку зрения в интервью на мероприятии газеты The New York Times вечером в среду, 18 ноября.

По его словам, слишком распространен подход "Украина - хорошая, Россия - плохая". "Все, что делают с россиянами, можно оправдать" - это, по утверждению Маска, "ужасная позиция". Он признал при этом, что и сам пытается разобраться, какой подход является правильным.

Ранее Маск уже называл продолжение войны бессмысленным кровопролитием, не упоминая при этом, что российская армия вторглась в Украину, оккупировала значительную часть ее территории и убила множество мирных жителей.

Аргументы Москвы

Маск также выразил понимание российской аргументации, связанной с нападением на Украину в феврале 2022 года. "Что касается вторжения, Россия действительно является агрессором", - заявил он. "Но верно и то, что мы, американцы, организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины". По его словам, это было очевидным наступательным действием.

Маск, явно, имел в виду отстранение от власти Виктора Януковича, который в феврале 2014 года после продолжительных массовых протестов против его политики и столкновений демонстрантов с полицией бежал в Россию.

"Звучит так, будто я ищу оправдания для России, но это не так", - подчеркнул Маск.

Маск напомнил о помощи Украине

Одновременно предприниматель напомнил, что его компания SpaceX с помощью спутниковой интернет-системы Starlink оказала Украине в ходе войны больше помощи, чем любое другое частное лицо. Когда российские военные вывели из строя телекоммуникационную инфраструктуру, "оставалась система, которую они не могли отключить, - Starlink", заявил Маск. По его словам, без этой системы украинская линия фронта рухнула бы.

При этом Маск практически не прояснил обстоятельств недавнего спора вокруг ограничений работы спутниковой системы. Украина критиковала замедление работы Starlink, которое мешает перехвату российских беспилотников. Маск в интервью вновь настаивал на том, что Украина имеет доступ лишь к гражданской версии Starlink, но не к военной системе Starshield, которая использует те же спутники, но находится под контролем администрации США.

Ограничение скорости Starlink

По словам предпринимателя, в Украине для Starlink всегда действовало ограничение скорости примерно в 130 км/ч. Он заявил, что не намерен его менять, поскольку для наступательных военных операций должна использоваться система Starshield.

Маск также обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. По его утверждению, если Зеленский заявляет, что Украина уже имеет доступ к Starshield, то он говорит неправду, и на самом деле Киев хочет использовать Starlink для наступательных военных действий.