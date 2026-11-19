Международный суд ООН в Гааге постановил, что Мьянма совершила геноцид в отношении этнического меньшинства рохинджа во время военной операции в 2017 году. Суд обязал страну расследовать преступления, привлечь виновных к ответственности и обеспечить восстановление прав пострадавших.

Международный суд ООН признал, что Мьянма совершила геноцид в отношении этнического меньшинства рохинджа во время военных операций в северной части штата Ракхайн в 2017 году. Решение было вынесено в четверг, 19 ноября, в Гааге.

Суд установил, что действия Мьянмы нарушили ее обязательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это решение стало первым случаем, когда Международный суд ООН признал государство ответственным за совершение геноцида.

Согласно постановлению, Мьянма обязана прекратить нарушения конвенции, провести расследование преступлений и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, власти страны должны гарантировать недопущение подобных действий в будущем, обеспечить восстановление прав представителей народа рохинджа, в том числе создать условия для их безопасного возвращения и воссоединения семей, а также выплатить компенсации пострадавшим.

Военная операция в Мьянме в 2016-2017 годах привела к массовому бегству представителей этнического меньшинства. Более 700 тысяч преимущественно мусульман-рохинджа покинули страну и нашли убежище в соседней Бангладеш. Беженцы сообщали о массовых убийствах, изнасилованиях, уничтожении населенных пунктов и насилии в отношении детей.

Иск против Мьянмы в 2019 году подала Гамбия, обвинив страну в нарушении Конвенции о геноциде. Дело основывалось на свидетельствах выживших и материалах, указывающих на систематические попытки уничтожения этнической группы.

В настоящее время более миллиона рохинджа продолжают проживать в Бангладеш, тогда как в Мьянме остаются менее 600 тысяч представителей этого народа.

Решение Международного суда ООН может иметь важное значение для дальнейшего рассмотрения дел о геноциде, в которых ответчиками выступают государства. Среди наиболее известных подобных разбирательств - иск Южно-Африканской Республики против Израиля, поданный в 2024 году в связи с событиями в секторе Газа.

Геноцид является одним из наиболее сложных для юридического доказывания международных преступлений. В соответствии с Конвенцией ООН 1948 года, для его установления необходимо доказать не только факт совершения преступлений, но и специальное намерение полностью или частично уничтожить определенную национальную, этническую, расовую или религиозную группу.