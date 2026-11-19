В американском городе Финикс, штат Аризона, установили личность человека, чей интернет-псевдоним «Михаил Андропов» фигурировал в массовой рассылке писем с угрозами взрывов в итальянских школах. Однако Федеральное бюро расследований США исключило его причастность к этим угрозам, сообщает Euronews.

В ноябре более 10 тысяч учебных заведений Италии получили электронные письма с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах. Угрозы поступали 11, 12 и 16 ноября и касались не только школ, но также столовых и премьер-министра страны.

Массовая рассылка вызвала серьёзные перебои в работе образовательных учреждений. Из-за угроз пришлось эвакуировать более 300 зданий.

Под письмами стояла подпись «Mikhail Andropov».

Кто скрывается под именем «Михаил Андропов»?

Новый поворот в расследовании произошёл после того, как в Оперативный центр кибербезопасности в Неаполе и посольство Италии в Вашингтоне поступило письмо от мужчины, представившегося инициалами G. B.

Он сообщил, что проживает в США и использует в интернете псевдоним «Mikhail Andropov» из соображений личной безопасности.

При этом мужчина заявил, что его цифровую личность использовали без его разрешения. По его словам, после появления сообщений об угрозах с ним связывались в социальных сетях несколько молодых итальянцев, обеспокоенных происходящим.

Американские правоохранительные органы проверили полученную информацию.

По результатам проверки ФБР исключило причастность этого человека к массовой рассылке писем с угрозами в адрес итальянских учебных заведений.

Кто на самом деле отправлял угрозы?

Несмотря на установление личности владельца псевдонима, авторы угрожающих сообщений пока не найдены.

Расследование продолжается под контролем компетентных судебных органов.

Следователям предстоит установить, кто организовал массовую рассылку, выяснить происхождение электронных писем и проверить возможную связь между отдельными эпизодами.

Для этого используются в том числе каналы международного полицейского сотрудничества.

Таким образом, человек, чьё имя фигурировало в письмах, найден, однако вопрос о том, кто именно стоял за угрозами, остаётся открытым.