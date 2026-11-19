Пит Хегсет.
Министр обороны США Пит Хегсет совершил неожиданный визит в Венесуэлу и объявил о возобновлении военного сотрудничества между двумя странами. Он встретился с временным президентом Делси Родригес и договорился о совместной борьбе с наркокартелями. Это резкий поворот в отношениях Вашингтона и Каракаса: еще в январе американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США.
США и Венесуэла договорились восстановить военное сотрудничество спустя менее года после американской операции, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро. О новом партнерстве объявил министр обороны США Пит Хегсет, неожиданно прибывший в среду, 18 ноября, в Каракас.
Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, визит главы Пентагона стал самым высокопоставленным посещением Венесуэлы американским представителем после событий января 2026 года. Хегсет встретился с временным президентом страны Делси Родригес и объявил о совместных действиях против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.
От противостояния к военному соглашению
Во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе представители двух стран заключили соглашение о восстановлении военных связей. По информации Reuters, документ предусматривает совместную подготовку военнослужащих, обмен разведывательной информацией и развитие других форм военного сотрудничества.
Хегсет подчеркнул, что Вашингтон намерен расширять взаимодействие с венесуэльскими властями в борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью. Особое внимание планируется уделить группировкам, использующим территорию Венесуэлы для перевозки наркотиков в США и другие государства региона.
Фактически это означает переход от многолетнего военного противостояния к сотрудничеству в сфере безопасности.
«Мы вас найдем и убьем»
Выступая перед журналистами, глава Пентагона сделал жесткое заявление в адрес наркокартелей.
«Мы вас настигнем, мы вас найдем и мы вас убьем», — заявил Хегсет, обращаясь к участникам организаций, которые американская администрация называет «наркотеррористическими».
Он также предупредил, что преступные группировки больше не смогут беспрепятственно использовать Венесуэлу для распространения наркотиков и насилия.
«Вы больше не будете экспортировать свою преступность и разрушения в Америку, Венесуэлу или любую другую страну региона», — подчеркнул министр.
При этом конкретные сроки и масштабы будущих совместных военных операций публично не названы.
Делси Родригес приветствовала сотрудничество с США
Временный президент Венесуэлы Делси Родригес положительно оценила восстановление отношений между вооруженными силами двух стран. Она заявила, что приветствует возобновление технических и военных контактов с Вашингтоном. Родригес руководит Венесуэлой с января 2026 года. До этого она занимала должность вице-президента при Николасе Мадуро.
Несмотря на резкое изменение отношений с США, во власти осталась значительная часть политической команды прежнего президента.
Нынешнее соглашение демонстрирует, насколько изменились отношения Вашингтона и Каракаса за последние месяцы.
Что произошло с Мадуро
3 января 2026 года американские военные провели операцию в Каракасе, в ходе которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Обоих вывезли в США, где Мадуро предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Операция вызвала международные споры о соблюдении суверенитета Венесуэлы и законности действий Соединенных Штатов.
После отстранения Мадуро власть перешла к Делси Родригес, которая начала развивать контакты с администрацией президента США Дональда Трампа. С тех пор Вашингтон и Каракас постепенно восстанавливают сотрудничество, в том числе в экономической и энергетической сферах.
Венесуэла располагает одними из крупнейших в мире запасов нефти, что также делает развитие отношений с ней важным для американской администрации.
После Каракаса — визит в Колумбию
Венесуэла стала неожиданной остановкой Хегсета во время поездки по Южной Америке. После переговоров с Делси Родригес глава Пентагона отправился в Колумбию. Там он намерен обсудить сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и вооруженными преступными группировками.
По информации Reuters, в рамках визита также планировалась передача Колумбии военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130 Hercules.
Таким образом, поездка Хегсета стала частью более широкой политики Вашингтона по расширению военного взаимодействия с государствами Латинской Америки. При этом наиболее неожиданным результатом стало именно соглашение с Венесуэлой, которая еще недавно рассматривалась американской администрацией как один из главных региональных противников.
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