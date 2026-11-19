Министр обороны США Пит Хегсет совершил неожиданный визит в Венесуэлу и объявил о возобновлении военного сотрудничества между двумя странами. Он встретился с временным президентом Делси Родригес и договорился о совместной борьбе с наркокартелями. Это резкий поворот в отношениях Вашингтона и Каракаса: еще в январе американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США.

США и Венесуэла договорились восстановить военное сотрудничество спустя менее года после американской операции, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро. О новом партнерстве объявил министр обороны США Пит Хегсет, неожиданно прибывший в среду, 18 ноября, в Каракас.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, визит главы Пентагона стал самым высокопоставленным посещением Венесуэлы американским представителем после событий января 2026 года. Хегсет встретился с временным президентом страны Делси Родригес и объявил о совместных действиях против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

От противостояния к военному соглашению

Во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе представители двух стран заключили соглашение о восстановлении военных связей. По информации Reuters, документ предусматривает совместную подготовку военнослужащих, обмен разведывательной информацией и развитие других форм военного сотрудничества.

Хегсет подчеркнул, что Вашингтон намерен расширять взаимодействие с венесуэльскими властями в борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью. Особое внимание планируется уделить группировкам, использующим территорию Венесуэлы для перевозки наркотиков в США и другие государства региона.

Фактически это означает переход от многолетнего военного противостояния к сотрудничеству в сфере безопасности.

«Мы вас найдем и убьем»

Выступая перед журналистами, глава Пентагона сделал жесткое заявление в адрес наркокартелей.

«Мы вас настигнем, мы вас найдем и мы вас убьем», — заявил Хегсет, обращаясь к участникам организаций, которые американская администрация называет «наркотеррористическими».

Он также предупредил, что преступные группировки больше не смогут беспрепятственно использовать Венесуэлу для распространения наркотиков и насилия.

«Вы больше не будете экспортировать свою преступность и разрушения в Америку, Венесуэлу или любую другую страну региона», — подчеркнул министр.

При этом конкретные сроки и масштабы будущих совместных военных операций публично не названы.

Делси Родригес приветствовала сотрудничество с США

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес положительно оценила восстановление отношений между вооруженными силами двух стран. Она заявила, что приветствует возобновление технических и военных контактов с Вашингтоном. Родригес руководит Венесуэлой с января 2026 года. До этого она занимала должность вице-президента при Николасе Мадуро.

Несмотря на резкое изменение отношений с США, во власти осталась значительная часть политической команды прежнего президента.

Нынешнее соглашение демонстрирует, насколько изменились отношения Вашингтона и Каракаса за последние месяцы.

Что произошло с Мадуро

3 января 2026 года американские военные провели операцию в Каракасе, в ходе которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Обоих вывезли в США, где Мадуро предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Операция вызвала международные споры о соблюдении суверенитета Венесуэлы и законности действий Соединенных Штатов.

После отстранения Мадуро власть перешла к Делси Родригес, которая начала развивать контакты с администрацией президента США Дональда Трампа. С тех пор Вашингтон и Каракас постепенно восстанавливают сотрудничество, в том числе в экономической и энергетической сферах.

Венесуэла располагает одними из крупнейших в мире запасов нефти, что также делает развитие отношений с ней важным для американской администрации.

После Каракаса — визит в Колумбию

Венесуэла стала неожиданной остановкой Хегсета во время поездки по Южной Америке. После переговоров с Делси Родригес глава Пентагона отправился в Колумбию. Там он намерен обсудить сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и вооруженными преступными группировками.

По информации Reuters, в рамках визита также планировалась передача Колумбии военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130 Hercules.

Таким образом, поездка Хегсета стала частью более широкой политики Вашингтона по расширению военного взаимодействия с государствами Латинской Америки. При этом наиболее неожиданным результатом стало именно соглашение с Венесуэлой, которая еще недавно рассматривалась американской администрацией как один из главных региональных противников.