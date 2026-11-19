В связи с планами Литвы отказаться от приема мигрантов в следующем году в рамках механизма солидарности Евросоюза (ЕС) финансовый взнос страны может составить до 3-4 млн евро, говорит министр внутренних дел Мартинас Катялинас.

«Я думаю, что эта установленная цифра не должна превышать 3-4 миллионов», - сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, предварительные расчеты уже проведены, но пока не обнародуются, поскольку Европейская комиссия еще не приняла окончательное решение по механизму солидарности.

«Эти цифры похожи на те, что предлагались ранее, но, вероятно, в сторону увеличения. Думаю, что окончательный результат переговоров будет практически таким же, я на это надеюсь», - отметил Катялинас.

Как ранее сообщало агентство BNS, в понедельник министр объявил, что Литва меняет свою позицию по участию в механизме солидарности ЕС и в следующем году намерена не принять ни одного мигранта, отдав предпочтение финансовому взносу.

Механизм солидарности предусматривает, что государства-члены ЕС могут помочь странам, испытывающим миграционное давление, принимая мигрантов или выплачивая финансовые взносы.

В этом году правительство приняло решение принять 58 мигрантов из Кипра и выплатить взнос в размере 1,4 млн евро.

Решение о переселении мигрантов и мерах солидарности принимается правительством ежегодно.