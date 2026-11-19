В ночь на четверг, 19 ноября, Крымский мост подвергся третьей атаке за неделю. После предыдущих ударов, приведших к обрушению части автомобильной переправы, новая атака, предположительно, была направлена на железнодорожные конструкции. Назначенные Россией власти Крыма подтвердили нападение и приостановку движения, однако точный масштаб новых повреждений пока неизвестен.

Крымский мост, соединяющий территорию России с Крымом, в ночь на 19 ноября вновь подвергся атаке. По сообщениям украинских мониторинговых каналов, удары могли прийтись по железнодорожной части переправы, которая сохранилась после масштабных разрушений автомобильного моста двумя днями ранее.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC, это уже третья атака на Крымский мост за последнюю неделю. Факт нового нападения подтвердил назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

В районе моста прогремело до 15 взрывов

Первые сообщения об очередной атаке появились около полуночи. Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщил о предполагаемом ракетном ударе по мосту. В свою очередь, канал «Крымский ветер», ссылаясь на очевидцев, заявил о двух попаданиях в железнодорожную часть переправы.

По свидетельствам местных жителей, первые взрывы в районе Керчи были слышны около 00:50. Всего очевидцы насчитали до 15–16 взрывов, причем часть из них могла быть связана с работой российской противовоздушной обороны.

Независимого подтверждения количества попаданий и использованного вооружения пока нет.

Российские власти остановили движение

Сергей Аксенов подтвердил, что Крымский мост вновь подвергся атаке.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Проводится оценка причиненного ущерба», — сообщил он в социальных сетях.

При этом назначенные Россией власти полуострова не уточнили, какие именно конструкции пострадали и насколько серьезными оказались новые повреждения.

Сообщений об окончательном разрушении железнодорожной части переправы на момент первоначальной публикации не поступало.

После предыдущих ударов обрушилась автомобильная арка

Новая атака произошла всего через два дня после масштабных ударов 16 и 17 ноября, о чем уже писал BB.lv. Тогда украинские военные применили беспилотники и ракеты против автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате операции обрушились одна из арок и 270-метровый участок автомобильного моста. Автомобильное сообщение по переправе оказалось прервано. Железнодорожная часть устояла, хотя, по украинским данным, одна из ее арочных конструкций также получила повреждения.

Движение поездов впоследствии удалось восстановить, однако уже в ночь на 19 ноября железнодорожная переправа вновь оказалась под ударом.

Почему железнодорожная часть особенно важна

Крымский мост протяженностью около 19 километров состоит из двух отдельных транспортных переправ — автомобильной и железнодорожной. Он используется не только для гражданского сообщения между Россией и Крымом, но и для снабжения российских войск.

По железной дороге можно перевозить значительные объемы тяжелых грузов, включая военную технику, топливо и другие материальные ресурсы. Поэтому сохранение железнодорожного сообщения имеет особое значение после повреждения автомобильной части.

Если новые удары привели к серьезным разрушениям железнодорожных конструкций, это может дополнительно осложнить транспортное сообщение с полуостровом и военную логистику России.

Однако такие последствия пока остаются возможным сценарием, поскольку подтвержденной технической оценки последних повреждений нет.

Зеленский ранее рассказал о многоэтапной операции

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предыдущие удары по Крымскому мосту стали седьмым этапом операции, продолжавшейся несколько недель. По его словам, Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ разработала план, предусматривавший предварительное уничтожение российских систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Автомобильную часть моста, согласно заявлению Зеленского, атаковали беспилотники «Паляница», а по железнодорожной части наносили удары ракеты «Нептун», беспилотники «Рута» и FP-5.

Президент Украины назвал операцию ответом на российские атаки против украинской инфраструктуры. Вместе с тем пока неизвестно, является ли новый удар 19 ноября продолжением ранее описанной Зеленским операции или отдельной атакой.

Окончательный масштаб повреждений Крымского моста после третьего удара еще предстоит установить.