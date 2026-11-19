Решение о закрытии границы между Эстонией и Россией должно приниматься на основе тщательного анализа возможных последствий, а не под влиянием эмоций.
Об этом заявила президент Эстонии Юлле Мадизе в интервью радиостанции Vikerraadio, сообщает эстонское общественное СМИ ERR.
По словам Мадизе, прежде чем принимать столь серьёзное решение, необходимо оценить его влияние на безопасность государства, экономику, дипломатические отношения и повседневную жизнь людей.
Президент считает, что туристические поездки в Россию, в том числе ради приобретения более дешёвых товаров, следует прекратить. Однако при этом важно сохранить возможность пересечения границы по гуманитарным и дипломатическим причинам.
В частности, речь идёт о людях, которым необходимо посещать пожилых родственников, проживающих по другую сторону границы.
Мадизе подчеркнула, что любые ограничения должны быть обоснованными и учитывать реальные потребности государства и его жителей.
Закрытие границы не решит всех проблем безопасности
Президент также затронула вопрос безопасности Эстонии на фоне недавних нападений на предприятия оборонной промышленности Milrem Robotics и Threod Systems.
По её мнению, даже полное закрытие границы с Россией не позволило бы предотвратить подобные происшествия.
В этой связи Мадизе отметила важность международного сотрудничества правоохранительных органов и отдельно поблагодарила латвийские службы за помощь в расследовании инцидентов.
При этом президент не исключила возможности введения дополнительных ограничений на границе с Россией. Однако, по её словам, подобные меры должны приниматься после оценки их эффективности и возможных последствий.
Таким образом, Мадизе не выступает против закрытия границы как такового, но призывает власти избегать поспешных решений и учитывать гуманитарные обстоятельства.
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