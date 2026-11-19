Решение о закрытии границы между Эстонией и Россией должно приниматься на основе тщательного анализа возможных последствий, а не под влиянием эмоций.

Об этом заявила президент Эстонии Юлле Мадизе в интервью радиостанции Vikerraadio, сообщает эстонское общественное СМИ ERR.

По словам Мадизе, прежде чем принимать столь серьёзное решение, необходимо оценить его влияние на безопасность государства, экономику, дипломатические отношения и повседневную жизнь людей.

Президент считает, что туристические поездки в Россию, в том числе ради приобретения более дешёвых товаров, следует прекратить. Однако при этом важно сохранить возможность пересечения границы по гуманитарным и дипломатическим причинам.

В частности, речь идёт о людях, которым необходимо посещать пожилых родственников, проживающих по другую сторону границы.

Мадизе подчеркнула, что любые ограничения должны быть обоснованными и учитывать реальные потребности государства и его жителей.

Закрытие границы не решит всех проблем безопасности

Президент также затронула вопрос безопасности Эстонии на фоне недавних нападений на предприятия оборонной промышленности Milrem Robotics и Threod Systems.

По её мнению, даже полное закрытие границы с Россией не позволило бы предотвратить подобные происшествия.

В этой связи Мадизе отметила важность международного сотрудничества правоохранительных органов и отдельно поблагодарила латвийские службы за помощь в расследовании инцидентов.

При этом президент не исключила возможности введения дополнительных ограничений на границе с Россией. Однако, по её словам, подобные меры должны приниматься после оценки их эффективности и возможных последствий.

Таким образом, Мадизе не выступает против закрытия границы как такового, но призывает власти избегать поспешных решений и учитывать гуманитарные обстоятельства.