Парламент Дании одобрил новое соглашение о безопасности и обороне между Данией, Гренландией и США, сообщило издание Berlingske.

За соглашение проголосовали 109 депутатов, голосов против не было.

Документ вносит изменения и дополнения в оборонное соглашение 1951 года и разрешает США создать две дополнительные военные базы в Гренландии — в районах Нарсарсуака на юге и Местерсвига на северо-востоке острова. Условия размещения военных объектов стороны должны согласовать отдельно.

Соглашение также подтверждает суверенитет и территориальную целостность Дании и право народа Гренландии на самоопределение.

Парламент Гренландии (Инатсисартут) одобрил соглашение 3 ноября. Документ поддержали 16 депутатов, семеро воздержались. После ратификации Данией соглашение должно вступить в силу без одобрения сената США.

Соглашение также создает условия для развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

«Золотой купол» (Golden Dome) — проект США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны с использованием датчиков и перехватчиков космического базирования. Дональд Трамп представил проект в мае 2025 года и заявил о планах развернуть систему до окончания своего президентского срока в 2029 году.

Соглашение заключили после неоднократных угроз Трампа установить контроль над датским островом.