Сотрудники нидерландской оружейной компании Destinus, которая на этой неделе заявила о своей причастности к украинскому удару по Крымскому мосту, лично участвовали в уничтожении российских беспилотников на территории Украины. Кроме того, они помогали украинским военным запускать ударные дроны по целям в России, причём подобная деятельность велась ещё три года назад.

Об этом сообщает нидерландская газета NRC по итогам многомесячного расследования, в ходе которого журналисты побеседовали более чем с 40 причастными к событиям людьми.

Эксперты по международному гуманитарному праву и Министерство обороны Нидерландов выразили обеспокоенность полученными сведениями.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что «применение системы вооружения против одной из сторон вооружённого конфликта является непосредственным участием в боевых действиях».

По мнению специалистов, действия сотрудников Destinus могут квалифицироваться именно таким образом, что потенциально создаёт угрозы в том числе для самих Нидерландов. Обеспокоенность высказали и депутаты нидерландского парламента.

Испытания беспилотников могли привести к жертвам среди мирного населения

Как установили журналисты NRC, в июне 2023 года сотрудники Destinus отправились в прифронтовой район Харьковской области для испытания своих беспилотников.

Цель находилась примерно в 180 километрах от границы, в районе российского Воронежа.

Беспилотник вошёл в воздушное пространство России, однако достоверно установить, что произошло с ним впоследствии, не удалось.

При этом известно, что тем же утром беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный жилой дом в Воронеже. В результате пострадали три человека.

Журналисты отмечают, что внутри компании практически не обсуждались возможные последствия подобной атаки. Основное внимание уделялось успешному проведению испытания.

Эксперты напоминают, что, согласно нормам международного гуманитарного права, гражданские лица, непосредственно участвующие в боевых действиях, на время такого участия теряют защиту от нападения, предусмотренную для гражданского населения.

Сама компания Destinus отрицает участие в военных операциях. В ответе NRC её представители заявили, что сотрудники оказывали исключительно «техническую поддержку».

Сотрудники компании пытались сбивать российские Shahed

Расследование также показало, что нидерландские власти оформляли экспортные документы на поставку оборонительных беспилотников.

Сотрудники Destinus испытывали в Украине собственный дрон Hornet, пытаясь с его помощью уничтожать российские беспилотники Shahed.

Однако испытания сопровождались серьёзными техническими проблемами.

По информации NRC, аппараты работали нестабильно и нередко разбивались, не выполнив поставленную задачу.

Компания заявила о своей роли в ударе по Крымскому мосту

Как передает NOS, на этой неделе Destinus выступила с необычным публичным заявлением, сообщив, что её ракеты и беспилотники использовались во время украинской атаки на Крымский мост во вторник утром.

В результате удара часть моста была разрушена.

Это был первый случай, когда компания открыто сообщила об использовании своего вооружения в конкретной атаке.

«Мы сочли важным показать, что технологии, разработанные в Европе, совместно с украинским вооружением могут внести конкретный вклад в оборону Европы», — заявил представитель Destinus нидерландской телерадиокомпании NOS.

Destinus является крупнейшим производителем беспилотников в Нидерландах. Штаб-квартира компании находится в Валкенбурге, в провинции Южная Голландия, а производственные предприятия расположены в Хенгело и Борне.

Правительство Нидерландов разместило у компании заказы на сотни миллионов евро для поставок вооружений Украине.

Представители нидерландского правительства неоднократно посещали предприятия Destinus.

Крымский мост снова подвергся атаке

Тем временем минувшей ночью Украина вновь атаковала Крымский мост.

По сообщениям российских властей, после удара было временно остановлено не только автомобильное, но и железнодорожное движение по мосту.

Назначенный Москвой глава администрации Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что специалисты устанавливают масштабы повреждений.