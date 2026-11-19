Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели короткие переговоры в китайском Шэньчжэне. Встреча продолжалась около 35–40 минут, после чего лидеры не стали выступать перед журналистами. По словам представителя Кремля, обсуждались война в Украине и двусторонние отношения. Конкретных договоренностей пока не объявлено.

В китайском Шэньчжэне завершилась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Переговоры заняли менее часа и прошли перед запланированным трехсторонним саммитом с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC, американские и российские лидеры общались около 40 минут. Аналогичную продолжительность встречи называет CNN. После завершения переговоров Трамп и Путин не выступили с совместным заявлением и не сообщили о каких-либо достигнутых соглашениях.

Что обсуждали Трамп и Путин

Единственные подробности содержания переговоров первоначально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, главными темами стали война в Украине и отношения между Москвой и Вашингтоном. Ушаков уточнил, что встреча продолжалась приблизительно 35–40 минут.

Представитель Кремля положительно оценил атмосферу переговоров, заявив, что Путин остался доволен состоявшимся разговором и покинул встречу в прекрасном настроении. При этом Ушаков признал, что никаких особо важных заявлений во время переговоров сделано не было. Содержание обсуждения украинского вопроса он подробно не раскрыл.

Также неизвестно, предлагали ли стороны новые условия прекращения войны или обсуждали конкретные шаги по возобновлению переговорного процесса.

Короткая встреча перед большим саммитом

Отдельные переговоры Трампа и Путина состоялись в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Еще накануне российская сторона предупреждала, что полноценные двусторонние переговоры не планируются, однако президенты смогут провести отдельную встречу в сокращенном формате.

В центре внимания международных СМИ находится первая трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России. На ней предполагается обсудить вопросы международной безопасности, включая ядерное вооружение, войну в Украине и ситуацию вокруг Ирана.

Ожидается, что переговоры трех лидеров также будут сравнительно короткими. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на встречу отведено менее часа.

Почему украинский вопрос остается ключевым

Встреча Трампа и Путина проходит на фоне продолжающейся войны России против Украины и попыток найти дипломатический выход из конфликта. Москва и Вашингтон сохраняют существенные разногласия относительно возможных условий урегулирования.

При этом Украина не участвует в трехстороннем саммите США, Китая и России. Поэтому любые обсуждения возможных решений относительно будущего Украины вызывают особое внимание Киева и европейских государств.

Пока неизвестно, удалось ли американскому президенту добиться каких-либо изменений российской позиции. Сам факт короткой встречи и положительная оценка со стороны Кремля еще не свидетельствуют о продвижении к мирному соглашению.

Чего ждать дальше

Основные ожидания теперь связаны с трехсторонними переговорами Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Одним из вопросов может стать будущее международных договоренностей о контроле над ядерными вооружениями.

Ранее Трамп заявлял о заинтересованности в сокращении мирового ядерного арсенала, однако для этого необходимы договоренности между крупнейшими ядерными державами.

На момент появления первых сообщений о завершении двусторонней встречи никаких совместных решений Вашингтона и Москвы объявлено не было.

Поэтому оценить ее практические результаты пока невозможно.

Как ранее сообщал BB.lv, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели переговоры в китайском Шэньчжэне накануне первой трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время, Си Цзиньпин лично приехал в аэропорт Шэньчжэня, чтобы встретить Трампа. Путина у самолета он не встречал.