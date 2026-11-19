В китайском Шэньчжэне завершились первые трехсторонние переговоры лидеров США, Китая и России. Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин провели вместе около часа и 20 минут, обсудив вопросы ядерного разоружения и войны в Украине. Сразу после встречи американский президент отправился в аэропорт. О конкретных договоренностях по итогам саммита пока не объявлено.

В четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне завершилась первая трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Переговоры, которые рассматривались как возможность начать новый диалог между крупнейшими ядерными державами, продолжались около 80 минут. Однако их конкретные результаты пока остаются неизвестными.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP и Associated Press, встреча состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

После завершения переговоров Трамп покинул место проведения саммита и на президентском кортеже направился в аэропорт Шэньчжэня.

О чем говорили лидеры трех стран

Главными заявленными темами переговоров стали сокращение ядерных вооружений, международная безопасность и война России против Украины. До начала встречи Белый дом сообщал, что американский президент намерен уделить особое внимание ядерному разоружению. Администрация США обеспокоена расширением ядерного арсенала Китая и заинтересована в привлечении Пекина к будущим соглашениям о контроле над вооружениями.

При этом Россия и США по-прежнему располагают значительно большими запасами ядерного оружия, чем Китай.

По оценкам экспертов, договориться о конкретных ограничениях за одну встречу было маловероятно. Однако переговоры могли стать отправной точкой для дальнейшего обсуждения этой темы.

«Мы действительно пишем историю»

Первые десять минут встречи были открыты для журналистов. В своем вступительном выступлении Трамп подчеркнул исключительное значение трехстороннего формата.

«Мы действительно пишем историю», — заявил президент США.

По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин располагают уникальной возможностью обсудить сокращение ядерных вооружений и снижение риска их применения.

Трамп также подтвердил, что одной из тем переговоров станет война в Украине. Ранее американская администрация рассматривала трехстороннюю встречу прежде всего как возможность обсудить контроль над вооружениями. Однако украинский вопрос в итоге вошел в заявленную повестку саммита.

Си Цзиньпин призвал к миру без ядерного оружия

Председатель КНР Си Цзиньпин также подчеркнул значение сотрудничества трех государств для международной безопасности.

«Мы будем вести переговоры о содействии миру во всем мире», — заявил китайский лидер в начале встречи.

По информации китайского государственного телевидения CCTV, Си выступил за движение к миру без ядерного оружия и призвал к его запрещению и уничтожению. При этом Пекин пока не представил конкретных обязательств по ограничению собственного ядерного арсенала.

Для Китая участие в трехстороннем диалоге имеет особое значение на фоне растущего международного внимания к модернизации его вооруженных сил и ядерного потенциала.

Путин заговорил об общей ответственности за мир

Владимир Путин, выступая перед закрытой частью переговоров, заявил, что Россию, Китай и США объединяет ответственность за поддержание международной безопасности. Он напомнил об исторической роли трех государств во Второй мировой войне, назвав их странами-победительницами.

По словам российского президента, участники встречи также заинтересованы в урегулировании войны в Украине. Однако Путин не сообщил, готова ли Москва изменить какие-либо из своих прежних требований относительно возможного мирного соглашения.

Перед саммитом Трамп отдельно встретился с Путиным

Незадолго до трехсторонних переговоров состоялась отдельная встреча американского и российского президентов, о чем писал BB.lv. Она продолжалась приблизительно 35–40 минут. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны обсудили войну в Украине и двусторонние отношения.

Представитель Кремля положительно оценил разговор, сообщив, что Путин остался доволен встречей. Вместе с тем никаких конкретных договоренностей по результатам двусторонних переговоров также не объявлялось.

Таким образом, за один день Трамп и Путин провели два раунда контактов — сначала в двустороннем, а затем в трехстороннем формате с участием Китая.

Что известно о результатах саммита

На момент завершения встречи подробное содержание закрытой части переговоров не раскрывалось. Лидеры не выступили с совместной пресс-конференцией и не представили публичного соглашения о сокращении ядерных вооружений или урегулировании войны в Украине.

Пока неизвестно, договорились ли стороны о создании рабочих групп, проведении новых переговоров или подготовке конкретных предложений.

Сам факт первой встречи трех лидеров имеет дипломатическое значение, однако оценить ее практические результаты можно будет только после появления официальных сообщений о достигнутых договоренностях.

Особое внимание по-прежнему приковано к украинскому вопросу: Украина не участвовала в трехсторонних переговорах, хотя война на ее территории стала одной из заявленных тем встречи.