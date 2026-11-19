В Шэньчжэне на полях саммита АТЭС прошла встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. В декларации по ее итогам лидеры США, Китая и России призвали реформировать ООН. Украина в документе не упоминается.

В китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС прошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, КНР и России.

Перед ее началом состоялись двусторонние встречи Путина и Си, Трампа и Путина, Трампа и Си После встречи трое лидеров опубликовали совместную "Декларацию о мире", в которой призвали реформировать ООН, пообещали увеличить поставки продуктов нефтепереработки и вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ЯО.

О войне в Украине в декларации не сказано, хотя Трамп перед трехсторонним саммитом говорил, что эта тема будет подниматься.

На пресс-конференции после трехсторонней встречи Путин раскритиковал МУС, заявил об общности взглядов с Трампом, обвинил Украину и Европу в нежелании идти на компромисс и пообещал "гораздо более болезненный" ответ на повреждение Крымского моста.

Президент РФ пригрозил "болезненным" ответом на удар по Крымскому мосту

Повреждения Крымского мостаПовреждения Крымского моста

Ответные действия России на удары Украины по Крымскому мосту будут "гораздо более болезненными", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидерами США и Китаем Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Он утверждает, что обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, "но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем", передает агентство ТАСС.

Российский лидер также назвал мост через Керченский пролив "исключительно мирным объектом". По словам Путина, эта переправа якобы давно не используется для перемещения нефти и боеприпасов.

Путин: Трамп стремится к завершению войны в Украине и налаживанию отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп искренне стремится к завершению войны России с Украиной и налаживанию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Об этом по итогам трехсторонней встречи в Китае заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что у него и главы Белого дома есть "общее во взглядах и подходах к цивилизационным ценностям", передает агентство ТАСС.

При этом Путин назвал "законными" требования России по европейской безопасности и утверждал, что Украина и Европа "пока не соглашаются на компромиссы по украинскому урегулированию, но, может, придут к этому".

Российский лидер также повторил некоторые традиционные нарративы Кремля по поводу войны РФ против Украины, в частности обвинив в ее начале "киевский режим".

Путин в начале пресс-конференции раскритиковал МУС

Президент РФ вышел к журналистам, чтобы ответить на их вопросы по результатам встречи с лидерами США и Китая. Владимир Путин заявил, что встреча с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином была очень полезной и помогла им лучше понять друг друга, передает агентство ТАСС.

Российский лидер также заявил, что Международный уголовный суд выходит за рамки своих компетенций и принимает юридически неверные решения. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в причастности к военным преступлениям, включая незаконную депортацию украинских детей в РФ.

Песков: Украина не была главной темой на встрече Путина, Трампа и Си

Тема Украины не была главной на переговорах президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Других подробностей представитель Кремля не привел.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на первом в истории трехстороннем саммите лидеров США, России и Китая была "хорошая атмосфера".

Си: Встреча с Путиным и Трампом была "конструктивной"

Контакты с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом были позитивными и конструктивными, заявил Си Цзиньпин. Его слова цитирует российское госагентство ТАСС.

По словам председателя КНР, семена его встречи с президентами России и США обязательно принесут плоды. Он призвал стороны соблюдать достигнутый на трехстороннем саммите консенсус.

Опубликована совместная декларация Трампа, Путина и Си

Опубликована совместная "Декларация о мире" лидеров США, России и Китая по итогам трехсторонних переговоров в Шэньчжэне. Главное:

Си, Путин и Трамп выступили за реформирование ООН, чтобы организация "могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии" Три страны намерены увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки "на благо всех стран".

Путин, Си и Трамп согласились, что Международный уголовный суд и аналогичные органы "не должны злоупотреблять своими полномочиями", и "принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц имеют основополагающее значение".

Путин даст пресс-конференцию по итогам встречи с Си и Трампом

Президент РФ даст пресс-конференцию по итогам своей встречи с лидерами Китая и США. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Сейчас будет пресс-конференция", - цитирует его слова агентство "Интерфакс".

Почему Си встречал Трампа у самолета лично, а Путина - нет?

Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил президента США Дональда Трампа, когда он прилетел на саммит АТЭС в Шэньчжэнь. Российского лидера Владимира Путина, однако, встречал не Си, а Цай Ци - член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, который, как считается, занимает пятое по значимости место в высшем руководстве страны.

В этом нет никакого скрытого смысла, который так взбудоражил многие СМИ, считает китаист Алексей Чигадаев. По его словам, Путин и Си Цзиньпин встречались уже 50 раз. "И никто никогда никого не встречал у трапа самолета: ни Владимир Путин Си Цзиньпина, ни Си Цзиньпин Владимира Путина. Потому что это не предусмотрено дипломатическим протоколом", - сказал Чигадаев в эфире "DW Новости".

По его словам, сумятицу внес Дональд Трамп, который во время государственного визита Си Цзиньпина в США нарушил дипломатический протокол и сам приехал встречать его. "И таким образом, по принципу взаимности нужно было соответствующим образом ответить. Собственно, Си Цзиньпин и встретил Трампа у трапа самолета, что действительно событие экстраординарное, но оно вызвано все-таки поведением Трампа", - полагает эксперт.

С ним согласен директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев. "То, что Си поехал встречать Трампа к самолету, это просто зеркальный возврат вежливости, потому что Трамп в обход протокола встречал Си в сентябре, когда тот приезжал в Америку", - сказал Габуев в эфире "DW Утро".

Путин, Си и Трамп не прокомментировали итоги встречи

Главы Китая, России и США не выступали с устными совместными заявлениями для прессы по итогам встречи, передает российское государственное информагентство ТАСС. По его данным, Владимир Путин покинул площадку трехстороннего саммита, Си Цзиньпин проводил его до машины.

Газета The New York Times пишет, что Дональд Трамп направляется в аэропорт.

Трамп собирался обсудить с Путиным и Си Украину

О содержании саммита по его итогам пока ничего не сообщалось. "Мы собираемся обсудить войну между Россией и Украиной", - сказал Дональд Трамп, начиная встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным в Шэньчжэне.

Перед этим Трамп, проводя двустороннюю встречу с Си, заявил: "Мы хотим помочь в ситуации, связанной с войной между Россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась".