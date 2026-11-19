Прогулы по болезни обходятся ЕС до 810 млрд евро в год, что подчёркивает необходимость лучшей профилактики и раннего лечения для снижения их экономического влияния, говорится в новом докладе.

Как установлено в новом докладе, средний европейский работник из-за проблем со здоровьем ежегодно пропускает почти три недели работы. В Латвии этот показатель ниже - 2.6 недели в год. Но это не значит, что мы здоровее.

Европейский показатель составляет около 6% потенциального рабочего времени в Европейском союзе и означает примерно 540 млрд евро ежегодных потерь на оплате труда, говорится в докладе Environment and Public Health Institute (источник на английском языке). Это эквивалентно 2,9% валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС в 2025 году.

Однако эта цифра отражает лишь часть экономического воздействия проблем со здоровьем, от вирусных инфекций до нарушений психического здоровья и рака. В расчеты включены только больничные среди людей, которые формально остаются занятыми на полную ставку, и не учитывается полный экономический ущерб от длительных заболеваний, отмечается в докладе.

Человек, которому из-за болезни приходится сокращать рабочее время или покидать рынок труда, больше не учитывается как сотрудник, отсутствующий по болезни.

Помимо прямой потери рабочего времени, заболевания несут и более широкие экономические последствия.

Когда люди не могут работать из-за болезни, снижается и экономический выпуск, а работодатели и коллеги вынуждены справляться с последствиями отсутствия, например нанимать замену или просить других сотрудников выходить на сверхурочную работу.

Более длительные периоды отсутствия по болезни могут приводить к тому, что люди полностью покидают рынок труда, что уменьшает налоговые поступления и увеличивает расходы на социальное страхование, говорится в докладе.

С учетом этих прямых и косвенных издержек авторы оценили дополнительный ежегодный ущерб в размере около 135–270 млрд евро, что доводит общую стоимость до 675–810 млрд евро в год.

Сколько больничных берут в разных странах Европы?

Хотя экономические потери от больничных характерны для всей Европы, «ситуация драматически различается в разных странах», заявил автор доклада Адриан Мехич, представляя его в Европейском парламенте в Брюсселе.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2025 году самые продолжительные больничные в среднем были в Словении, немного больше пяти недель на одного работника, за ней следуют Финляндия и Испания с примерно пятью неделями.

Во Франции, Швеции и Германии средняя продолжительность немного превышает три недели, тогда как в Италии и Греции работники, занятые на полную ставку, в среднем проводят на больничном менее одной недели.

Однако, как предупреждается в докладе, эти показатели не обязательно отражают различия в состоянии здоровья населения.

Страна с меньшим числом зарегистрированных больничных может действительно иметь более здоровое население, но это также может быть следствием низких выплат, слабой защиты трудовых прав или того, что люди продолжают работать, несмотря на болезнь.

Как можно сократить экономическое бремя?

Причины отсутствия на работе по болезни варьируются от нарушений психического здоровья и заболеваний опорно-двигательного аппарата до несчастных случаев и хронических болезней.

Однако значительную часть таких отсутствий потенциально можно предотвратить или сократить. Многие из них связаны с состояниями, при которых профилактика, раннее лечение и реабилитация могут уменьшить как риск, так и продолжительность отсутствия, говорится в докладе.

К мерам профилактики, по словам Мехича, относятся улучшение эргономики на рабочих местах, более раннее обращение по поводу проблем психического здоровья, более быстрый доступ к первичной медпомощи, физиотерапии и поддержке при психических расстройствах, а также более раннее выявление рисков.

Он добавил: «Профилактика сама по себе тоже обходится недешево, так что не все эти меры бесплатны, но при правильном внедрении выгоды будут больше, чем затраты».