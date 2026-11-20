Правительство Эстонии приняло решение закрыть все сухопутные пограничные переходы с Россией. Ограничения вступят в силу 1 декабря в 7 часов утра. Причиной такого шага стали соображения национальной безопасности.

Как сообщает ERR, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Согласно решению правительства, будут закрыты все пять пограничных переходов: два в Нарве и три на юго-востоке страны — Койдула, Лухамаа и Саатсе.

По словам Михала, через шесть месяцев правительство вновь оценит необходимость сохранения ограничений, исходя из ситуации в сфере безопасности.

Закрытие границы затронет жителей Эстонии и России, которые пересекают её по семейным, личным или деловым причинам. Ограничения также могут повлиять на международные автобусные перевозки и грузовое сообщение.

Решение эстонских властей имеет значение и для других стран Балтии, в том числе Латвии. В связи с закрытием переходов часть пассажирских и транспортных потоков может быть перенаправлена на другие маршруты.