В Сербии произошёл необычный политический поворот: временно исполняющим обязанности президента стал 48-летний преподаватель университета и владелец органической фермы Александр Чупич. Ещё недавно он выращивал овощи и фрукты и не собирался строить политическую карьеру. Теперь ему предстоит руководить парламентом и временно исполнять обязанности главы государства.

19 ноября депутаты Народной скупщины Сербии избрали Чупича председателем парламента. За его кандидатуру проголосовали 140 из 239 присутствовавших депутатов. Его соперник, представитель Сербской прогрессивной партии Стоян Раденович, получил 97 голосов.

Чупич представляет «Студенческий список» — политическое движение, выросшее из массовых протестов против коррупции. На досрочных парламентских выборах 25 октября движение получило 140 из 250 мест, положив конец 14-летнему доминированию партии Александра Вучича, передает ABCnews.

В соответствии с законодательством Сербии новый председатель парламента одновременно становится временно исполняющим обязанности президента. Чупич сменил на этом посту Ану Брнабич. Президентские выборы должны состояться не позднее 27 декабря.

Из университетской аудитории — во главу государства

Новый руководитель сербского парламента родился в 1978 году. Более 20 лет он преподаёт на факультете транспорта и дорожного движения Белградского университета, специализируясь на транспортных системах и логистике.

Однако университет — не единственное место его работы.

Вместе с супругой Аной, врачом по профессии, Чупич воспитывает шестерых детей. Семья живёт примерно в 50 километрах от Белграда и занимается органическим выращиванием овощей и фруктов.

Широкую известность преподаватель получил во время студенческих протестов. Когда участники многодневных маршей проходили через его населённый пункт, он разрешал им останавливаться на ночлег на своей ферме, в том числе в теплице.

Впоследствии студенты предложили Чупичу баллотироваться в парламент, а затем выдвинули его кандидатуру на пост председателя.

Протесты, которые изменили Сербию

Политические перемены начались после трагедии в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда обрушился бетонный навес железнодорожного вокзала. Погибли 16 человек.

Катастрофа вызвала массовое возмущение. Протестующие потребовали расследовать обстоятельства трагедии, привлечь виновных к ответственности и бороться с коррупцией.

Студенческие акции постепенно переросли в общенациональное движение, которое спустя два года одержало победу на парламентских выборах.

Впервые в современной истории Сербии протестное движение получило достаточно депутатских мандатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Что пообещал новый руководитель

После избрания Чупич заявил, что намерен восстановить авторитет парламента, обеспечить уважительное отношение между депутатами и вернуть политическую дискуссию в конструктивное русло.

«Мне оказали огромную честь, возложили на меня обязательства и ответственность», — сказал он.

Новый председатель пообещал действовать строго, но справедливо.

Впереди у Сербии формирование правительства и досрочные президентские выборы. При этом бывшая правящая партия сохраняет значительное представительство в парламенте, поэтому политическая борьба далека от завершения.

История Александра Чупича стала одним из самых необычных эпизодов сербских политических перемен: человек, который ещё недавно совмещал преподавание с работой на ферме, оказался на вершине государственной власти.