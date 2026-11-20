Утром в пятницу, 20 ноября, российские войска нанесли серию ударов баллистическими ракетами по Киеву. Повреждены три моста через Днепр — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный, а также объект критической инфраструктуры. На некоторых переправах движение закрыто или ограничено. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

Российская армия утром 20 ноября нанесла удары баллистическими ракетами по Киеву, повредив сразу три моста, соединяющих правый и левый берега Днепра. В результате атаки в украинской столице возникли серьезные ограничения движения, способные осложнить поездки жителей между двумя частями города.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC, о последствиях обстрела рассказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, повреждения получили Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Кроме того, пострадал еще один объект критически важной инфраструктуры, название которого городские власти пока не раскрывают.

Где закрыто движение

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе после ракетной атаки закрыли движение с правого берега Днепра на левый. Ограничения затронули и Южный мост, по которому уже ранее действовал особый режим проезда. Сейчас движение по нему разрешено только с левого берега на правый. Проехать могут автомобили массой до 10 тонн, а также общественный транспорт массой до 18 тонн.

Поврежден и Дарницкий мост. Однако степень повреждений этой переправы пока не установлена. По словам Кличко, специалисты смогут провести полноценное обследование конструкций после завершения воздушной тревоги.

До получения результатов технической проверки невозможно оценить, насколько серьезно пострадали сооружения и сколько времени потребуется для восстановления движения.

Жителей просят отказаться от поездок на автомобилях

Из-за осложнившегося сообщения между берегами Днепра киевские власти обратились к жителям с просьбой по возможности не пользоваться личным транспортом. Предприятиям и учреждениям рекомендовано временно организовать дистанционную работу сотрудников, если характер их деятельности это позволяет.

Такие меры призваны уменьшить нагрузку на оставшиеся доступными транспортные маршруты.

Днепр разделяет Киев на две большие части, между которыми ежедневно перемещаются сотни тысяч жителей. Поэтому закрытие даже одной крупной переправы может привести к серьезным заторам, а одновременное повреждение нескольких мостов дополнительно осложняет транспортное сообщение.

Удары по мостам продолжаются уже несколько дней

Нынешняя атака произошла спустя несколько суток после предыдущих российских ударов по транспортной инфраструктуре украинской столицы. В ночь на 17 ноября российские баллистические ракеты повредили Северный и Южный мосты Киева. По словам президента Украины Владимира Зеленского, тогда по Южному мосту были выпущены четыре баллистические ракеты, а по Северному — три.

После атаки движение по обеим переправам временно прекращалось. Специалисты обследовали конструкции, чтобы определить возможность безопасного восстановления проезда.

18 ноября на некоторых участках движение удалось частично возобновить. Однако утром 20 ноября Южный мост вновь подвергся удару, а повреждения получили еще две крупные переправы — Подольская и Дарницкая.

Пострадала и другая инфраструктура

Помимо мостов, российская атака затронула еще один критически важный инфраструктурный объект Киева. Мэр города пока не уточнил, о каком именно сооружении идет речь.

Также сообщалось о пожарах после попаданий в нескольких районах столицы. В Подольском районе загорелось здание в нежилой застройке. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий ударов.

На момент первоначального сообщения ракетная атака продолжалась, поэтому сведения о масштабах разрушений могли измениться.

По последним сообщениям Reuters со ссылкой на мэра Киева, в результате российской атаки погибли три человека, еще около 15 получили ранения.

Окончательная оценка повреждений мостов и сроки восстановления полноценного движения пока не объявлены.