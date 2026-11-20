Объявивший о забастовке Профсоюз работников образования Литвы указывает, что требует повысить коэффициенты должностных окладов педагогических работников как минимум на 10%.

А сколько литовские педагоги получают сейчас?

Учителей в Литве делят на несколько разных категорий, сообщает LRT. Это учителя дошкольного, начального, основного и среднего образования, учителя учеников с особыми потребностями, а также учителя неформального образования в нескольких сферах.

Больше всего (25,3 тыс.) учителей в Литве работают по программам основного и среднего образования.

По последним данным, их средняя зарплата в сентябре 2026 года составила 3047,9 евро (около 1844 евро на руки).

Данные за несколько лет показывают, что в декабре зарплаты учителей довольно заметно растут.

Например, в декабре 2025 года средний доход учителей основного и среднего образования составил 4109,9 евро (около 2487 евро на руки). Это связано с выплачиваемыми в школах премиями.